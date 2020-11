Tesco abre su primer supermercado en Andalucía bajo la marca The Food Co

El gigante británico de las compras llega a Andalucía. La localidad malagueña de Mijas ha sido el enclave elegido por Tesco para la implantación de su primer supermercado en la comunidad andaluza, bajo la marca The Food Co.

El nuevo supermercado, que ha supuesto una inversión de casi 900.000 de euros, ha creado 49 puestos de trabajo. Su aparición en Málaga no es casual. Mijas cuenta con una población fija de 9.000 residentes británicos todo el año, un atractivo público para la cadena, que ofrece, entre otras cosas, productos importados del Reino Unido que seguro resultarán muy atractivos a esta población y que hasta ahora no podían encontrar en otros sitios salvo en su país de origen.

La gran superficie, que ha abierto sus puertas esta misma semana, está situada en la carretera de Mijas a Fuengirola en el punto kilométrico 5,5 y tiene una superficie de 600 metros cuadrados. El establecimiento cuenta con más de 7.000 productos diferentes de la marca.

Tesco es una cadena multinacional de locales de venta al por menor con sede en el Reino Unido. Se trata de la tercera tienda minorista más grande del mundo, con tiendas en 12 países de Asia y Europa y es la empresa del sector dominante en los mercados de Reino Unido (con una cuota de mercado del 28%), Irlanda, Hungría, Malasia y Tailandia. La cadena ha multiplicado su número de tiendas desde mitad de la década de los noventa cuando contaba con 500 locales. Quince años después, en 2010, ya sumaba más de 2500 tiendas. Aunque originalmente se especializaba en alimentos y bebidas, se ha diversificado en áreas tales como vestido, electrónica, servicios financieros, venta y alquiler películas y música, descargas digitales, servicio de Internet, telecomunicaciones, software y hasta seguros médicos y dentales.

La apertura de su primera tienda en Andalucía se produce un año después de su desembarco en España, con un establecimiento Puerto de Mazarrón (Murcia), que hizo saltar las alarmas de las cadenas más importantes del país, no en vano se trata de uno de los líderes mundiales del sector. La apertura del supermercado en Mijas parece confirmar la intención del operador británico de establecerse poco a poco en zonas de la geografía española que cuenten con una población inglesa amplia. Así, Tesco, a través de The Food Co. tiene pensado implantar establecimientos similares en otras zonas turísticas como Ibiza y Gibraltar. En el Algarve portugués, que cuenta también con un buen número de residentes ingleses, cuenta ya con dos tiendas.