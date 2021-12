2022 es el año en el que entra en vigor el Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con nuevas medidas, aprobadas por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso el pasado mes de noviembre.

Entre las más destacadas figura la ayuda por hijo a cargo, una ayuda que se recibía de forma independiente en dos asignaciones anuales y que a partir de ahora pasará a integrarse dentro del IMV de forma mensual con el objetivo de proteger aún más a las familias más vulnerables. Las familias de rentas bajas cobrarán hasta 100 euros al mes por hijo menor de tres años. Aquí os explicamos los puntos clave de la ayuda por hijo a cargo de 2022.

¿Qué es la ayuda por hijo a cargo?

La 'ayuda por hijo a cargo' sustituye a la tradicional 'ayuda por puntos' y es una ayuda asistencial y no contributiva. No hace falta haber cotizado para pedirla, pero no todos los padres y madres pueden solicitarla: sólo aquellos que se encuentran en una situación de falta de ingresos. A partir de 2022 se incluirá dentro del Ingreso Mínimo Vital, aunque en algunos casos concretos y excepcionales personas que no tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital podrán seguir accediendo a ella de forma independiente.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital?

Para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital y por ende a la ayuda por hijo a cargo debes cumplir una serie de requisitos iniciales, que son los siguientes:

Tener al menos 23 años, o 18 años si tienes menores a cargo, y no percibir la pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni la pensión no contributiva por invalidez o jubilación.

Haber residido legalmente durante al menos un año en España.

Haberse independizado desde hace al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas.

En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.

Haber solicitado previamente otras prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

Estar inscrito como demandante de empleo.

Además, esta prestación también llegará a familias en situación de pobreza que no cumplan con los requisitos para recibir el IMV. Hogares que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV y el 150 % del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar. O lo que es lo mismo, en cifras:

Familias de dos adultos y dos niños con ingresos de hasta 32.100 euros al año

Familias de dos adultos y un niño con ingresos de hasta 27.000 euros al año

Familias monoparentales y dos hijos con una renta anual de 30.800 euros

Familias monoparentales con un hijo y 27.000 euros anuales

¿Cuánto se cobra?

La cuantía que se recibe de esta ayuda por hijo a cargo en 2022 variará en función de la edad del menor:

100 euros mensuales por cada niño entre 0 y 3 años.

70 euros por cada hijo entre 3 y 6 años.

50 euros al mes para aquellos que tengan entre los 6 y los 18 años.

¿Cuándo se cobra?

Aquellos que están cobrando la ayuda por hijo a cargo en las condiciones anteriores deberían cobrar el pago del segundo semestre el próximo 3 de enero, aunque muchos bancos ya han adelantado el pago de la ayuda. A partir de ahora, al incluirse dentro del pago del Ingreso Mínimo Vital la ayuda se cobraría los días 1 de cada mes, que es cuando lo ingresa la Seguridad Social ha informado en repetidas ocasiones que la prestación se ingresa aunque depende finalmente de las entidades bancarias. Algunas lo adelantan a este 31 de diciembre, por ejemplo, y otras no lo tendrían disponible para el cliente hasta el día 3 de enero.

¿Durante cuánto tiempo se puede cobrar?

La ayuda económica se mantiene mientras se siguen cumpliendo los requisitos. Lo más frecuente es que se deje de cobrar cuando el hijo o hija o el menor acogido cumplen la edad de 18 años, pero en el caso de discapacidad igual o superior al 65% se mantiene después de esa edad. También se perderá en caso de las condiciones laborales de los progenitores varíe sustancialmente o el hijo no dependa económicamente de ellos porque tenga ingresos superiores al SMI.

¿Cómo solicitar la ayuda por hijo a cargo?

Para poder solicitar la ayuda máxima de 100 euros por hijo a cargo, se debe hacer mediante la Agencia Tributaria y presentar el modelo 140, tanto de forma telemática como presencial.

¿Se puede solicitar ahora mismo la ayuda por hijo a cargo?

Desde el pasado 1 de junio de 2020, la 'ayuda de los puntos' sólo admite nuevas solicitudes para quienes tengan hijos (o menores a cargo acogidos) menores de 18 años y estén afectados de una discapacidad de al menos un 33%. O para mayores de esa edad afectados de una discapacidad del 65%, así que lo normal es que no se pueda solicitar. Lo que hay que solicitar ya es el Ingreso Mínimo Vital, no la prestación por hijo a cargo. Y dentro de ello especificar ya el asunto de los hijos a cargo para que lo incluyan en la cantidad a percibir.