El Gobierno pone 1.125 millones pero no acaba con la huelga del transporte

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha decidido continuar con el paro que lleva ya afectando a la cadena de suministro de toda España doce días, según anunció su presidente, Manuel Hernández, tras reunirse con la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez, por primera vez en los doce días consecutivos de paro.

“Lamentablemente, seguimos con el paro”, dijo a la prensa Hernández, presidente de la plataforma convocante de la huelga e integrada en su mayoría por transportistas autónomos y pymes, que se había comprometido a volver al trabajo si el Gobierno garantizaba que se adoptarían medidas para que los profesionales pueden cubrir lo que les cuesta trabajar.

Según Hernández, la ministra afirmó que lo harán a través de un “borrador de ley” en los dos o tres próximos meses (el Gobierno ha prometido hacer una ley similar a la de la cadena alimentaria) y que hasta entonces no puede aprobar un decreto ley transitorio para garantizar el cobro por encima de costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener el paro.

Hernández explico que si la ley no puede aprobarse hasta el verano, es necesario articular un decreto que de alguna manera proteja las necesidades del sector que posteriormente cubrirá en su totalidad la ley. “Se nos dice que no hay posibilidades de que ese decreto se pueda articular en estos días y tampoco nos han dado ningún tipo de plazo, directamente nos dicen que hay que esperar a que la ley entre en vigor, y nosotros no podemos durante tres o cuatro meses estar pagando 2.000 euros por trabajar al mes”, lamentó.

Entre las medidas transitorias que solicitan los transportistas, Hernández reclama que se pueda denunciar al cargador que pague por debajo de costes sin tener que entrar en demandas que terminan durando “4 o 5 años”.

Hernández afirmó que si en los dos próximos días la ministra no ofrece las garantías que le piden, el paro se mantendrá: “Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos”. Sobre las palabras de la ministra hace unos días relacionando el paro con la ultraderecha, Hernández aseguró que Sánchez le ha pedido disculpas tras explicarle que se refería a “casos puntuales”.

Antes de esta reunión se produjo otra maratoniana entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las principales patronales del sector. Esta derivó, en la madrugada del jueves al viernes, en un acuerdo con los transportistas con el fin de revertir la subida “desproporcionada” de precios de los carburantes y se anunció un paquete con treinta medidas que supone un “esfuerzo” económico de más de 1.000 millones de euros, en concreto 1.135 millones de euros.

Entre ellas, destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro.

Así lo trasladó la titular de Transportes en la madrugada del viernes, en una rueda de prensa posterior a la reunión que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Transportes entre el Gobierno y los transportistas y que comenzó a las 11:30 del jueves.

Esta medida, que estará vigente hasta el 30 de junio aunque será prorrogable “según evolucionen los mercados”, explicó la ministra, y sigue el ejemplo de los países del entorno, como Francia, Italia y Portugal, que aplicarán a partir del próximo 1 de abril descuentos de entre 15 céntimos y 30 céntimos de euro.

Tanto por la mañana como por la tarde la ministra pidió a los miembros de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera que tengan un “gesto de responsabilidad con la sociedad” y retomen su actividad a partir del próximo lunes.

En declaraciones en La Sexta,, Sánchez dijo que “se trata de que todos arrimemos el hombro en un momento complicado”, y confió en que estos pongan fin al paro y el lunes se pueda resolver la situación. “Prefiero moverme en ese escenario, porque hay elementos que desmotivan que se mantenga ese paro y esa movilización”, insistió la ministra.

Manuel Hernández, líder de los convocantes de la huelga, reconoció, en este sentido, “que cualquier ayuda que entre al sector es buena”. Sin embargo, considera que no es una medida que sirva para paliar la situación actual, ya que se trata de actuaciones temporales con unas cantidades que ni siquiera cubren el 50% de las pérdidas mensuales que tienen los transportistas.

Hernández valoró el trato “amable” de la ministra, y mostró su predisposición para seguir trabajando con el Gobierno cuando lo considere oportuno: “Hemos quedado a disposición de la ministra para que nos llame cuando considere oportuno”, afirmó.

Tras el acuerdo, el departamento de viajeros del Comité Nacional de Transportes por Carretera, que congrega a las principales organizaciones empresariales del sector del transporte de viajeros, es decir, autobuses, autocares, taxis, VTC y ambulancias, desconvocaron la manifestación que iba a tener lugar este domingo en Madrid.

Así lo comunicó Antaxi, una de las asociaciones representadas en el CNTC. Su presidente, Julio Sanz, aseguró que las medidas “son un impulso para que, por parte del sector, podamos asumir el coste del aumento de las energías y mantener nuestra actividad”.