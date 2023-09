Aceite de oliva: "La situación es anómala pero perfectamente explicable"

"Situación anómala de precios pero perfectamente explicable". Así ven el el sector la escalada de precios del aceite de oliva. Ningún actor de la cadena -ni el campo, ni la industria ni la distribución- observa un fenómeno especulativo, más allá de casos puntuales. Es una pura cuestión de oferta y demanda: hay escasez de producto y la única manera de ajustar el consumo es a través del precio.

Fuentes del último eslabón de la cadena, el que vende el aceite en el punto de venta, ejemplifican con un dato esta percepción: el Indice de Precios de Consumo (IPC) del INE constata un incremento del precio del aceite de oliva en el punto de venta de un 38% en el último año (a fecha de julio: habrá que ver agosto, cuando el subidón ha sido importante) mientras que en el caso del producto en origen es del 60%, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.

"Las empresas tienen la limitación de la ley de cadena alimentaria, que obliga al proveedor a comprar a coste de producción, e intentamos aun así que los precios estén lo más bajos posible. Pero milagros no existen", señala.

Ahora mismo, las cadenas repercuten el precio en origen de hace uno o dos meses, aunque hay ofertas que sitúan el producto dos o tres euros el litro (e incluso más) por debajo de lo que, en teoría, debería estar. No hay truco: es aceite antiguo que se compró en grandes cantidades hace unos meses y que todavía está en el mercado. Con toda lógica, estas ofertas deberán ser más escasas en próximas fechas.

Desde la distribución se insiste en que prácticamente no tienen márgenes y en que "la competencia es feroz", no solo entre los 'súper' sino entre todos los formatos de comercio detallista. "El consumidor lo tiene muy fácil para decir que no e irse a otro sitio, diseña la cesta de la compra para que le compense".

La industria, por su parte, lo está pasando mal, especialmente la que tiene menos capacidad financiera. Y ello es así porque compra en grandes cantidades en origen, envasa y va dando salida poco a poco al producto embotellado. El consultor Juan Vilar lo explica gráficamente: "El envasador se abastece por meses: imaginamos que compra a siete euros en julio y pone un margen de unos céntimos para vender a la distribución en agosto; pues bien resulta que en ese mes de agosto el nuevo producto que compra para envasar le cuesta ocho euros. Está vendiendo más barato al distribuidor que lo que compra en origen". Eso le obliga a financiar las compras si no tiene liquidez suficiente, con el agravante de que los tipos de interés están muy altos y los carburantes están de nuevo volviendo a subir.

Para que se entienda, la mercancía de un camión cisterna de aceite costaba hace un año unos 87.000 euros y ahora son 200.00. Precio de lujo, y no es extraño que ya se hayan producido robos masivos en almazaras y que haya quienes hayan aprovechado para intentar vender aceite fraudulento poniendo e riesgo incluso la salud del consumidor.

El campo es el que está mejor, pero sin tirar cohetes. Los precios están muy altos pero la producción es tan baja y los costes han subido tanto que no compensa. "Una almazara necesita producir al menos 15 millones de kilos de aceite para cubrir costes y a partir de ahí sí gana dinero; si no, lo pierde", dice Juan Vilar El drama es que muchas no han llegado a ese mínimo, con un tercio de producción respecto a una campaña normal, "solo los agricultores eficientes y con buenas cosechas".

El olivarero Eduardo Gamito admite que el precio actual es bastante rentable para el agricultor, pero también constata que los fertilizantes, por ejemplo, han subido un 100%. "Con la producción a una tercera parte que en un año normal, gano lo mismo que hace tres o cuatro años". Lo ideal, para él, son buenas producciones a precios razonables. Porque al final, su patrimonio es el olivar, y éste lleva dos años sufriendo y va para tres. De nuevo la lluvia, La salvación de todo.