El sobrino del ex futbolista y ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro, aunque sin llegar a impactar en el ex directivo.

Según han confirmado fuentes policiales, los agentes se han personado en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista. En el lanzamiento, el detenido ha dañado una pantalla que se encontraba detrás de Rubiales.

Ante ello, la Policía ha procedido a su detención por un presunto delito de daños. El suceso ha tenido lugar al comienzo de la presentación del libro de Rubiales en el Êspacio Eventize de Madrid. Al inicio de esta presentación de Matar a Rubiales (edit. Última Línea), libro donde Rubiales expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra, ese hombre tiró huevos al expresidente de la RFEF, quien lo esquivó.

El ex presidente se levantó y fue hacia el agresor, pero entonces fue frenado por varios asistentes al evento. El espontáneo se marchó de inmediato bajo reprimendas de algunos testigos y al salir de dicha sala fue parado por agentes de Policía.