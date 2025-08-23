Victoria '12+1' para Marc Márquez en una carrera 'sprint' este año

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha sumado una nueva victoria en carrera sprint al vencer la del Gran Premio de Hungría de MotoGP, en el circuito de Balaton Park, en donde el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el español Máximo Quiles (KTM) lograron las pole position de sus respectivas categorías.

Márquez sumó su 12+1 victoria en carrera sprint de la temporada –“sólo” fue segundo en Silverstone–, superando a los italianos y compañeros de equipo en el VR46, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

Todos los pilotos se enfrentaban a un reto inicial en la carrera sprint húngara, la primera en el escenario de Balaton Park, en donde la curva de final de recta podía convertirse en juez y parte del desarrollo de una carrera prevista a trece vueltas.

Una vez se apagó el semáforo y los pilotos enfilaron la corta recta de meta, Marc Márquez salió como una exhalación mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que salía sexto, se intentó meter por el interior pero se fue largo y acabó por los suelos, tocando al italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), que pudo controlar la moto sin caer. No tuvo mucha suerte el italiano, pues poco después se tocó con otro francés, Johann Zarco (Honda), y ambos acabaron por los suelos.

A tres vueltas del final Marc Márquez era sólido líder, con Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli en las siguientes posiciones y Luca Marini, Fermín Aldeguer, Joan Mir y Marco Bezzecchi.

La carrera no reflejó más variaciones y Marc Márquez se adjudicó el triunfo con autoridad, por delante de Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, que le acompañaron en el podio.

El vigente campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) acabó en la novena posición, con el italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), decimotercero.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) logró su cuarta pole position de la temporada y estableció un nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 1:40.380, con el que batió el récord que por la mañana, en la segunda tanda de pruebas libres, estableció el español Arón Canet (Kalex), con 1:40.570 y que en la segunda clasificación acabó en sexta posición.

El español Máximo Quiles (KTM) consolidó la superioridad manifestada a lo largo del fin de semana con su primera pole de Moto3 en Hungría; José Antonio Rueda saldrá desde la tercera línea de la parrilla.