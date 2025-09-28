El Club Veteranos de Algeciras suma ocho medallas en el Andaluz de milla y 5 kilómetros en Córdoba

El Club Veteranos de Algeciras ha cosechado ocho medallas (cuatro de oro, una de plata y tres de bronce) en los Campeonatos de Andalucía de milla y 5 kilómetros que se han celebrado en Córdoba.

El equipo del club algecireño de 5 kilómetros de la categoría 40-49 se colgó el oro con Juan Pérez Vargas Machuca, Sergio Morales Valadés, Fernando Colado Pertejo, Bernardo Pérez Rueda y Enrique Manuel Contreras Izquierdo.

A nivel individual, se llevaron metales Estefanía Solís Morillo, sevillana afincada en Algeciras (medalla de Oro en milla categoría F35 y bronce en 5 K), el algecireño Sergio Morales Valadés (oro en milla categoría M45 y 4° en 5 K), el algecireño Francisco Javier Morales Valadés (plata en milla categoría M55), el algecireño Juan Francisco Pérez Vargas-Machuca (oro en 5 K categoría M45), Fernando Colado Pertejo, leonés residente en Algeciras (bronce en 5 K categoría M50), el linense Bernardo Pérez Rueda (bronce en 5 K categoría M40) y el linense Enrique Manuel Contreras Izquierdo (5° en 5 K categoría M55).