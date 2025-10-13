El Veteranos de Algeciras se cuelga una medalla de bronce con Estefanía Solís en el Europeo Máster de atletismo

El Club Atletas Veteranos de Algeciras ha subido al podio en el Campeonato de Europa Máster de atletismo al aire libre, que se están celebrando en la isla de Madeira (Portugal).

Estefanía Solís Morillo, sevillana afincada en Algeciras, ha conseguido la medalla de bronce en la prueba de los 1.500 metros femeninos de la categoría F35.

Además, el club ha acariciado otro metal con Fernando Colado Pertejo, leonés residente en Algeciras, cuarto en los 10.000 metros y 10° en la carrera de campo a través de la categoría M50. El algecireño Sergio Morales Valadés se ha clasificado finalizó undécimo en la final de los 1.500 categoría M45.

Esta próxima tanto Estefanía Solís como Sergio Morales tienen previsto participar en los 800 metros de sus respectivas categorías.