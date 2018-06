Se va un amigo del Algeciras

Manuel Asencio Tano se marcha del Algeciras CF. El centrocampista de Dos Hermanas se despidió con una emotiva carta cargada de agradecimientos pero también con cierto sabor agridulce por no haber logrado el ascenso en las dos últimas temporadas. El club y el futbolista no alcanzaron un acuerdo para renovar y el jugador tiene, como poco, una oferta para regresar al Utrera, uno de los rivales que más se están reforzando en el grupo X de Tercera.

La situación de Tano era una de las incógnitas que mantenía la secretaría técnica del Algeciras que gestiona Mané. Los albirrojos confirmaron el pasado jueves seis fichajes y diez renovaciones, además del adiós de jugadores a los que intentó renovar como Albertito, Moussa y Siles, pero dejaron abierta la puerta a Ernesto y Tano.

Con Tano no pudo ser. No han trascendido los detalles de las negociaciones, pero da la sensación de que el club presentó una propuesta a la baja que no satisface al futbolista, que la pasada campaña disputó 35 partidos (28 como titular) y marcó tres goles en un año con altibajos.

"Toca despedirme. Despedirme de una ciudad con mucho encanto y gente especial", escribió Tano en sus redes sociales.

"Han sido dos años muy bonitos en los que nos hemos quedado siempre a las puertas de llevar a este equipo donde se merece", reconoce el nazareno.

"Dejo muchos amigos y sitios especiales", confiesa. "Aunque la despedida no haya sido la soñada ni la merecida, siempre llevaré Algeciras, sus rincones y gente en mi corazón. Forza Shira, os deseo lo mejor de corazón" , manifiesta el sevillano, que recibió palabras cariñosas de aficionados y de sus ya excompañeros.

La marcha de Tano deja un hueco en la plantilla del Algeciras para un jugador en el centro del campo que tenga llegada al área.

No fue la única despedida en las últimas horas de futbolistas de la pasada plantilla. El defensa Salas y el atacante Moussa dejaron su mensaje, como ahora es casi obligado, en las redes sociales.

El zaguero cordobés Andrés Salas no entraba en los planes de los albirrojos tras una campaña en la que fue el defensa comodín. "Con mucho que demostrar y tristeza me voy de un club señor que ha sido mi familia durante un año. Desearle suerte y gracias sobre todo a esa afición que dio aliento cuando estábamos ahogados. Grandes. Nuevos retos", expresó.

El malí Moussa Sidibé tuvo una buena oferta sobre la mesa para continuar en el Nuevo Mirador, pero la desechó. El extremo se despidió ayer: "Desde el primer día he vestido estos colores con orgullo y dejé mi alma en cada partido para intentar dejar al club donde se merece".

"He sufrido, he reído, he llorado, pero lo más importante es que he disfrutado", reconoció.

"He compartido vestuario con unos compañeros increíbles", dijo Moussa, que hace un aparte para la hinchada: "A la afición solo deciros que me habéis acogido con los brazos abiertos desde que llegué, gracias por cada muestra de cariño en el campo y en la calle. Siempre os estaré agradecido".