Uzbekistán-España: La selección de fútbol abre el camino al oro

Alineaciones probables España: Arnau Tenas; Pubill, Eric García, Cubarsí, Miranda; Turrientes, Barrios, Fermín; Sergio Gómez, Álex Baena y Abel Ruiz. Uzbekistán: Nematov; Mirsaidov, Rakhimzhonov, Khusanov, Yuldoshev; Rakhmonaliev, Ibrokhimov, Jaloliddinov, Fayzullaev; Urunov y Shomurodov, Árbitro: Beida Dahane (mauritano). Estadio: P. de los Príncipes (15:00).

La selección española de fútbol olímpico abre su camino al oro, el objetivo que se marca la expedición en París 2024, contra una Uzbekistán que, aunque lejos del nivel de las favoritas, ha preparado a conciencia su participación, compitiendo como un equipo más en su liga para llegar rodados a la cita olímpica.

Cuarto quedó el equipo conformado por parte de los internacionales que disputaron la liga local. Una iniciativa de la federación uzbeka que, junto a los amistosos contra otras selecciones, como el que disputaron frente a España sub 21 en octubre (0-0), les ha servido para acumular una experiencia de más de 40 partidos.

Con Timur Kapadze como seleccionador y con Abbosbek Fayzullaev (CSKA Moscú) y Eldor Shomurodov (AS Roma) como referentes, Uzbekistán intentará imponerse en la primera jornada a una de las favoritas y actual medalla de plata, España, para confirmar el buen momento que vive el fútbol de su país.

Subcampeones del torneo asiático sub 23, cayeron en cuartos de la Copa Asía frente a Qatar en penaltis y escalando hasta el puesto 61 en el ránking FIFA.

Una trayectoria que tiene muy en cuenta el cuerpo técnico de la selección española. Encabezado por Santi Denia, les han transmitido a los jugadores la importancia de empezar ganando un torneo corto, con sólo dos días de descanso entre partido y partido y con cuartos de final directamente tras la fase de grupos, y avisando del peligro del equipo uzbeko.

Para contrarrestarlo, España llega con un equipo de garantías, apoyado por dos futbolistas que ganaron la Eurocopa: Álex Baena y Fermín López. Ambos se espera que, a pesar de haberse incorporado en la última semana a la concentración, sean titulares.

A diferencia de Tokio 2020, cita a la que acudieron seis futbolistas que participaron en la Eurocopa previa, España acude con dos y que, además, no tuvieron gran protagonismo. 27 minutos para Baena y 29 en las piernas de Fermín; con Lamine Yamal ni Nico Williams, ambos titulares en el torneo en Alemania y en edad sub 23, descansan y no doblarán torneos a pesar del salto de calidad que daría contar con dos de los mejores extremos del momento.

Una cita en tierras japonesas de la que repiten Juan Miranda y Eric García, teniendo así la oportunidad de alcanzar el oro que se les resistió en Tokio, en la prórroga frente a Brasil. Además, Miranda es uno de los tres mayores de 23 años que permiten incluir en la convocatoria FIFA y COI, junto a Abel Ruiz y Sergio Gómez.

Los tres apuntan a titulares en un partido para el que Santi Denia contará con 18 futbolistas, manteniendo los cuatro descartes -Iturbe, Juanlu, Mosquera y Camello- que pueden entrar en el equipo en caso de molestia o lesión acreditada.