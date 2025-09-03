Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar
Alcaraz recibe la felicitación de Lehecka al finalizar el partido en Nueva York.
Alcaraz recibe la felicitación de Lehecka al finalizar el partido en Nueva York. / Brian Hirschfeld | Efe

US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales

Carlos Alcaraz no afloja ante el checo Lehecka y ya está en semifinales

Redacción Deportes

Nueva York, 03 de septiembre 2025 - 08:38

Carlos Alcaraz regresó este lunes a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, dos años después, tras imponerse con autoridad al checo Jiri Lehecka en lo que fue su primera gran prueba de fuego en Nueva York.

Alcaraz, número 2 del mundo, venció a Lehecka (número 21) por 6-4, 6-2 y 6-4, en una hora y 56 minutos. Es la primera vez en dos años que Alcaraz llega a las semifinales de un 'grande' de pista rápida, desde Nueva York en 2023.

