El entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, Loren Morón, dijo tras el empate de este domingo ante el Antoniano (1-1) que su equipo mereció ganar "por ocasiones" y opinó que el penalti que supuso el empate de los suyos fue correctamente señalado.

"Ante el Xerez DFC también hicimos un partido muy bueno y no nos merecimos perder. Ante el Antoniano creamos muchas ocasiones por banda, donde los superamos, con muchos centros y remates. Tuvimos muchas oportunidades claras, pero no las metimos. Por ocasiones merecimos ganar", comentó el técnico.

"Llevamos tres partidos en una semana. Hay entrenadores que cambian cinco o seis futbolistas, pero como yo no los tengo, tengo que jugar con ellos. Gracias a Dios tengo lo que tengo y estoy contento. Le doy las gracias al equipo por la entrega porque después de tres partidos contra equipos de arriba, solo nos ganó el Xerez DFC", continuó.

Ante las quejas sobre el arbitraje del entrenador rival, afirmó: "Entonces si les pasa lo que a nosotros en Chapín se tiran por la ventana (en referencia al gol fantasma de Javi Heranz). El árbitro tiene derecho a equivocarse como los jugadores, como los nuestros, que han fallado muchas ocasiones, y no voy a hablar de los colegiados. El otro día dije que era gol porque vimos en las imágenes que lo era. Al principio creí que no, pero he visto las imágenes y fue penalti. Un defensa no puede saltar con los brazos abiertos. Lo ha pitado afortunadamente para nosotros".

El marbellí considera que están en la buena línea: "Éste es el camino. Ante el Antoniano es cuando se han visto más ocasiones, pero en los anteriores lo bueno es que tampoco nos crearon a nosotros muchas claras, solo una o dos. Quiero darle la enhorabuena a mis jugadores porque este domingo al Xerez DFC le han metido tres, el Ciudad de Lucena también ha perdido y nosotros hemos empatado. Algo bien estaremos haciendo cuando jugamos de tú a tú a equipos que nos triplican el presupuesto".

"Ahora nos tocan equipos de la parte más baja de la tabla y a ver si podemos rascar ya de tres en tres de una vez", añadió.

Preguntado sobre si con Ranchero en la Unión su equipo hubiera ganado, el técnico fue tajante: "Si te dijera que sí le estaría faltando el respeto a mis jugadores. Tengo el equipo que tengo y estoy contento. Me gustaría entrenar al Barcelona o al Madrid, pero estoy en Los Barrios, tengo los pies en el suelo. También sumaremos esos tres puntos del Écija que ya han sumado nuestros rivales directos. Queda una jornada menos y hay que pensar en el Rota".