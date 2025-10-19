La Unión Linense Baloncesto sufre en Jaén su segunda derrota del curso (93-76)

La Unión Linense Baloncesto ha sufrido este domingo en Jaén su segunda derrota de la temporada 2025/26. La ULB ha perdido (93-76) su segundo desplazamiento seguido del curso en el grupo DA de la Tercera FEB.

Tras la victoria en casa de la pasada semana ante el Colegio El Pinar, la ULB no ha podido mantener la senda positiva en la visita al pabellón de la Salobreja, la cancha del Jaén Paraíso Interior, uno de los tres equipos que ha logrado el pleno de triunfos en el arranque liguero.

El conjunto que entrenan Guillem Rueda e Iván Torres vio muy cuesta arriba el encuentro tras un primer cuarto contundente (24-11). Los de La Línea recortaron cinco puntos antes del descanso, pero el equipo de Jaén engrasó la muñeca a la vuelta de vestuarios y dejó la victoria muy encarrilada tras llevarse el tercer cuarto (31-22).

Arturo Seara (19 puntos y 22 de valoración) encabezó la estadística de la ULB, con Furlán y Chernodolia en dobles dígitos de anotación (ambos con 13 puntos).