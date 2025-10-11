La Unión Linense Baloncesto redondea su gran día con un triunfo ante El Pinar (66-59)

Primera alegría de la temporada para la Unión Linense Baloncesto. El equipo de La Línea ha superado este sábado al Colegio El Pinar (66-59) en una jornada redonda para la familia de la ULB, que antes del partido celebró la tradicional presentación de todos sus conjuntos de cantera en una tarde de convivencia.

Tras el revés del debut liguero en Algeciras, la ULB ha debutado en casa con una victoria en la segunda jornada del grupo DA de la Tercera FEB. Los pupilos de Iván Torres y Guillem Rueda han llevado la iniciativa en un partido que han dominado en tres de los cuatro cuartos.

Los de La Línea tomaron la delantera en el primer cuarto y aumentaron su renta para llegar al descanso con siete puntos de ventaja. La ULB sostuvo el tipo en el tercer cuarto y cerró sin problemas a pesar de que El Pinar se apuntó el último periodo.

Tury Seara, con 19 puntos, lideró la ofensiva de un equipo linense que tuvo a Furlán (13) y Juanmi López (12) en dobles dígitos de anotación. El algecireño López se alzó como el mejor valorado con 20.