La Unión Linense de Baloncesto presenta al equipo que defenderá sus colores en la Tercera FEB

La Unión Linense de Baloncesto celebró en el hotel Ohtels Campo de Gibraltar la presentación oficial del primer equipo que competirá en la Tercera FEB durante la temporada 2025/2026. El acto contó con la asistencia de entrenadores, directivos, jugadores y representantes de instituciones locales, en un ambiente de entusiasmo e ilusión por afrontar una nueva campaña deportiva.

Durante el evento se hizo un especial reconocimiento a los directivos del club, quienes a lo largo de 25 años de trabajo y compromiso han contribuido de forma decisiva al crecimiento y consolidación de la ULB como referente del baloncesto en la comarca.

El nuevo equipo se mostró transmitiendo la ambición y el espíritu de unidad que marcarán el rumbo de la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores destacaron la importancia de la cantera y el apoyo de la afición, piezas fundamentales para afrontar los retos competitivos que se presentan en la Tercera FEB.

La ULB agradece el respaldo de las instituciones y patrocinadores, así como la presencia de todos los asistentes, en un acto que reafirma el compromiso del club con la ciudad de La Línea y con el desarrollo del baloncesto en el Campo de Gibraltar.