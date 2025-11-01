La Unión Linense Baloncesto logra una victoria de mérito en Melilla (80-82)

La Unión Linense Baloncesto ha conseguido este sábado una victoria (80-82) de mucho mérito en Melilla, en la quinta jornada liguera del grupo DA de la Tercera FEB.

La ULB ha sumado su segundo triunfo de la temporada, el primero a domicilio, tras imponerse en el pabellón Guillermo García Pezzi al Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler.

El equipo entrenado por Iván Torres y Guillem Rueda cimentó su triunfo en un gran inicio con un primer cuarto demoledor (15-27). Los de La Línea gestionaron su gran renta a pesar de que cedieron los tres cuartos siguientes.

El recién llegado David Stachovskij lideró la ofensiva de la ULB con 21 puntos y 23 de valoración, muy bien escoltado por Arturo Seara, con 20 puntos y 23 de valoración. El linense Víctor Chernodolia aportó 14 puntos y 18 de valoración.