La Unión Linense Baloncesto cae en Tíjola dando la cara ante el invicto líder (80-69)

La Unión Linense Baloncesto vio truncada su buena racha tras caer dignamente (80-69) en la cancha del Tíjola, el invicto líder del grupo DA de la Tercera FEB tras la séptima jornada liguera.

El equipo de Iván Torres y Guillem Rueda, que venía de un impulso de dos victorias seguidas, plantó cara al que se ha revelado como el mejor conjunto del comienzo de la temporada, un Tíjola que suma siete de siete y que no había bajado de los 90 puntos hasta ahora. De hecho, el rival de la ULB había superado los 100 puntos en cinco de sus seis encuentros.

Los de La Línea llevaron muy vivos al descanso tras ceder el primer cuarto por solo seis puntos (16-10) e igualar en la segunda manga (23-23). El Tíjola rompió ese equilibrio a la vuelta del intermedio y supo gestionar su renta a pesar de que la ULB se llevó el último periodo en la pista almeriense.

Tury Seara (20 puntos y 17 de valoración) encabezó una vez más a la escuadra de La Línea.

La ULB tiene previsto recibir la próxima jornada, la octava, al Murgi el día 22 de noviembre a partir de las 19:30 horas.