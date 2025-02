La ULB, entre el ser o no ser, visita este sábado (17:30) al Marbella, tercero

La Unión Linense de Baloncesto (ULB), que se ha metido en un buen lío después de sus dos últimas derrotas y ocupa plaza de descenso, visita este sábado (17:30) al Baloncesto Marbella, tercer clasificado, en encuentro de la decimoséptima jornada del grupo DA de la Tercera FEB que se escenificará en el Polideportivo Carlos Cabeza de la localidad costasoleña y que será arbitrado por José Manuel Araujo y Sucaina Hamed Abdel.

La ULB, que ha sumado un triunfo en las últimas siete jornadas y que vuelve a comparecer con bajas y jugadores mermados, se desplaza hasta Marbella para visitar a un ex LEB Plata que aunque ha perdido fuelle con dos derrotas de sus últimos cuatro compromisos, se mantiene con 11-4 en la pelea directa por jugar la segunda fase. Los albinegros se aferran a su victoria en La Linea de la primera vuelta para confiar en volver a dar la campanada.

“Vamos mermados, pero eso no es excusa. Hay que pensar en ganar en Marbella”, sentencia el entrenador de la ULB, el malagueño Vicente González. “Hay que ganar por nosotros, pero también porque los resultados de nuestros rivales no nos están favoreciendo y no podemos esperar a que la cuenta sea imposible”.

Los linenses acuden con la baja garantizada de Adri Mateo. Con Álex Valor, David Espadiña y Abdoulaye Toure sin poder entrenarse con sus compañeros y con Insa Kane haciéndolo solo en las últimas sesiones. Los tres primeros son duda. El último estará en la cancha, aunque es complicado presumir cuánto tiempo aguantará.

“No queda otra que ir con los sanos y pelear. No vamos a tirar la categoría, vamos a pelear cada partido”, sostiene Vicente González.

“Marbella está por algo en la zona noble de la clasificación, que fue para lo que se confeccionó. Es un equipo con mucha energía, con mucha intensidad, pero que también llega presionado porque se le escapan los dos primeros clasificados”, añade.

Marbella, herido tras su primer revés en casa

El CB Marbella llega con su orgullo herido, ya que hace dos semanas perdió ante Andújar, después de seis triunfos, su primer partido en casa del presente curso, enjugado una semana después con una agónica victoria en la cancha del CB Jaén (74-75).

Los marbellíes presentan una de las mejores plantilla del grupo DA. Destacan jugadores como el pívot estadounidense Christopher Mortellaro, que llegó desde Italia, sin olvidar a Juan Luis Cebrián, que se incorporó en verano procedente del Novaschool, en el que muchos dicen que fue el mejor jugador de la categoría.

De los que renovaron, no pasan desapercibidos nombres como Aníbal Buzzo y Pedro López, que estuvo a las órdenes de Vicente González en Banahavís.

Los horarios de la decimospetima jornada en el grupo DA de la Tercera FEB (la cuarta categoría del escalafón nacional) y, al término de los encuentros, los resultados y la clasificación actualizada, se pueden consultar en este enlace.