La ULB celebrará un torneo con 11 clubes andaluces para celebrar su 25 aniversario

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) conmemora este sábado 20 de septiembre su 25º aniversario con la celebración de un torneo, patrocinado por la Diputación de Cádiz, que reunirá a once clubes andaluces y que convertirá el pabellón linense en el gran punto de encuentro del baloncesto provincial.

La cita arrancará a las 10:00 y se prolongará hasta las 20:00, con una intensa programación de partidos en seis categorías –cadete, infantil y minibasket, tanto masculino como femenino– en los que participarán equipos de toda la geografía gaditana.

Entre los clubes invitados figuran Alcalá, CB Gades, MERGABLO Conil, GABBA, Club Baloncesto San Fernando, Adesa 80, CD Centurias, San Felipe Neri, SD Candray y CB Puerto Real, además de la propia ULB como anfitriona.

El colofón de la jornada llegará a las 19:00, cuando se dispute un atractivo encuentro entre el equipo Junior/Senior Provincial de la ULB y el Baloncesto Benahavís, que servirá de broche de oro a una jornada de convivencia y deporte.

Con este torneo, la Unión Linense de Baloncesto no solo celebra un cuarto de siglo de historia desde su fundación en 1999, sino que reafirma su papel como referente en la formación y promoción del baloncesto en La Línea y la comarca del Campo de Gibraltar.