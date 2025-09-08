La UEFA determina que Yeray Álvarez, jugador del Athletic, cometió una infracción y dicta una sanción de diez meses

Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano disciplinario de la UEFA ha dictado resolución e impuesto a Yeray Álvarez una sanción de diez meses. En su decisión, la UEFA reconoce que no existió intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se produjo al tomar, de manera incorrecta, un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja, que contenía dicho compuesto, sin voluntad de doparse.

El organismo federativo recuerda que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber comprobado previamente si el medicamento estaba permitido antes de consumirlo.

La sanción se aplica desde el 2 de junio de 2025, fecha en la que Yeray Álvarez se acogió voluntariamente a la suspensión provisional. Así, podrá volver a competir el 2 de abril de 2026, aunque la normativa le permitirá reincorporarse a los entrenamientos dos meses antes.

Ni un minuto ni ante Sevilla ni Betis

Al acogerse de forma voluntaria a la suspensión provisional, el futbolista de 30 años del Athletic Club no se ha enfrentado en ninguno de los dos duelos que ha jugado su equipo ante los equipos sevillanos, en la primera jornada contra el Sevilla FC y en la tercera ante el Real Betis, que se resolvieron con sendas victorias de los de Eernesto Valverde, que suman tres triunfos en tres choques.

El Athletic de Bilbao ha comunicado que Yeray Álvarez ofrecerá próximamente una rueda de prensa en la que dará las explicaciones oportunas.