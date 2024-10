Tebas reclama a FIFA retirar el Mundial de Clubes ante un calendario marcado por sus decisiones unilaterales

Bruselas/El presidente de LALIGA, Javier Tebas, clausuró el European Professional Football Forum celebrado en Bruselas con representantes de 120 clubes y partes interesadas de 26 países, y organizado por la Union of European Clubs (UEC). Un foro que ha servido para reforzar el compromiso de la UEC de remodelar el ecosistema del fútbol y colaborar con los órganos de gobierno y stakeholders para llevar a cabo reformas integrales que demandan diversas organizaciones del fútbol europeo, y en su intervención hizo un llamamiento “a la negociación eficaz en lugar del mero diálogo”, así como también a poner el foco “en la necesidad de revisar el sistema de gobernanza para evitar los conflictos de intereses”.

Al respecto, el presidente de la patronal del fútbol profesional español subrayó “la importancia de tomar medidas proactivas para garantizar una gobernanza justa, y de trabajar con organizaciones como FIFPRO y la UEC para seguir abogando por las reformas”. Además, el máximo dirigente de LALIGA hizo una petición al presidente de FIFA, Gianni Infantino para que retire el Mundial de Clubes, que estrena nuevo formato en 2025: “Usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo, usted sabe que no tiene los patrocinios de esa competición como los había presupuestado, usted sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no quieren ese Mundial. Retire ese Mundial ya. Porque si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que ha hecho a los clubes, se lo está quitando a todas esas federaciones y a esos lugares que usted dice que está la FIFA para ayudar. Y estamos hablando de más de 1500 millones de euros. Retírelo y sentémonos a negociar”. Asimismo, Tebas confirmó la vuelta de LALIGA a la European Leagues, de la que forman parte en la actualidad 33 ligas europeas, tras de la salida de la competición española en marzo del año pasado.

En este sentido, el impacto de un calendario futbolístico sobrecargado, sobre todo en lo relativo al bienestar de los jugadores, la sostenibilidad financiera y el compromiso de los aficionados fue uno de los temas centrales que se abordó en la jornada. De acuerdo con la nota de prensa emitida por la organización, Zoe Johnson, Directora General del Brighton & Hove Albion Women's & Girls, Alexander Bielefeld, Director de Política Global y Relaciones Estratégicas de FIFPRO, y Jerome Perlemuter, Secretario General de la World Leagues Association, remarcaron la preocupación generalizada por la falta de transparencia en la toma de decisiones relativas a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el calendario internacional y, en concreto, las decisiones unilaterales de la FIFA que afectan a las competiciones nacionales. Para ello, estos directivos, abogaron por un enfoque equilibrado para llegar a un acuerdo, sugiriendo menos interrupciones internacionales y más énfasis en las ligas nacionales para evitar la fatiga de los jugadores y garantizar la viabilidad de las competiciones locales.

Otro de los asuntos que se trataron en el acto fue el de la importancia de la sostenibilidad financiera del fútbol. Directivos como Sabrina Buljubašić, directora ejecutiva del HNK Šibenik, Jammes Bemment, Jefe de Estrategia del Norwhich City FC, Rebecca Nuttall, Directora de Operaciones del Haverfordwest County AFC y Maksims Krivunecs, Presidente de la Virslïga letona, destacaron la necesidad de armonizar las normativas financieras para promover la estabilidad, la sostenibilidad y el equilibrio competitivo en todo el fútbol europeo. Además, enfatizaron en que los pagos de solidaridad deben apoyar a los clubes implicados en el desarrollo de jugadores, en particular a los clubes más pequeños y medianos, y al mismo tiempo, se reconoció el papel de la UEC es crucial para abogar por estos cambios y garantizar que los clubes tengan voz en la gobernanza del juego.

Por último, el foro puso encima de la mesa la necesidad de luchar por un fútbol democrático e inclusivo, vinculadas a la situación actual más allá de la sentencia de la Superliga. En este contexto, Miguel Maduro, Decano de la Católica Global School of Law, señaló que “es hora de que la Comisión Europea haga una introspección porque, una y otra vez, las sentencias del tribunal establecen que el enfoque adoptado por la Comisión en el ámbito deportivo no se ajusta a la legislación de la UE. ¿Cuántas sentencias más son necesarias para que la Comisión actúe en este ámbito?”.