Tebas: "Dani Olmo no debería acabar LaLiga con el Barça"

Madrid/El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que "Dani Olmo no debería acabar LaLiga con el Barça" y que el Real Madrid es "un club llorón", que "no tiene derecho a decir que la competición está adulterada y a faltar al respeto a LaLiga y a todos sus clubes".

"No debería acabar LaLiga con el Barça, nosotros hemos hecho un escrito muy claro. El día 3 de enero de las garantías que habíamos pedido, porque la sociedad no parecía muy solvente, llegó el dinero y después fue al CSD y en 24 horas resolvió. Y le dio una cautelar, poniendo en duda algunas cosas. Olmo firmó sus acuerdos sabiendo que en diciembre podía no estar inscrito. Sabía que era consciente de que le podía pasar eso", afirmó en un desayuno de Europa Press.

Tebas dijo entender que los clubes emitan comunicados si se sienten perjudicados por decisiones arbitrales, pero cuestionó la forma de actuar del Real Madrid con los árbitros, por hacerlo con una televisión de carácter nacional, señalando al árbitro antes de pitar, y luego decir los fallos que ha tenido de manera sesgada.

"Eso no lo hacen los clubes. Hay que marcar las diferencias, lo del Atlético de Madrid lo pongo dentro de la ironía con la que lo ha hecho, no lo veo nada desproporcionado. Lo que veo desproporcionado es lo que nos ha ocurrido con Real Madrid TV en este último año o año y medio. El Real Madrid debe tener tanta superioridad que no puede estar llorando por esa jugada", dijo en alusión a la entrada que sufrió Kylian Mbappé ante el Espanyol, por la que en opinión del club blanco debió ser expulsado Carlos Romero .