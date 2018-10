Los 'supervivientes', a una

La Unión Deportiva Los Barrios se mide esta tarde (18:00) al Atlético Espeleño lejos de casa. Los barreños van sin centrales a tierras cordobesas y solo con trece futbolistas de la primera plantilla en la convocatoria, a los que Rafa Escobar tuvo que sumar tres jugadores del juvenil.

Las bajas de Cristian Reyes y Luisma, que dejaron de pertenecer a la primera plantilla de la Unión por decisión propia, unido a las lesiones de Paco Borrego, Miki, y Gustavo, y a la sanción de Dani Hedrera, dejan muy mermada no solo a la zaga, sino a todo el plantel gualdiverde para visitar a un conjunto de la misma liga que los barreños. Bonaque, el último fichaje de la Unión, se incorpora mañana.

La situación de la UD Los Barrios en el grupo X no pasa por su mejor momento. Con el equipo en puestos de descenso desde el principio del campeonato, los de Villa se adaptan al cambio de entrenador desde que hace dos semanas el club destituyó a David Guti y fichó a Rafa Escobar. Los barreños desaprovecharon una gran oportunidad para sumar su segundo triunfo en el debut del cordobés el pasado domingo ante el Conil. Además, el cúmulo de bajas en la enfermería y la marcha de jugadores hacen que Rafa Escobar tenga que realizar malabares para alinear hoy un once.

La competitividad es algo que preocupa al técnico cordobés para las próximas semanas. Escobar resalta que viajan a Espiel "muy limitados, pero con mucha ilusión". El rival de hoy "es complicado, con confianza, que va de menos a más. Ellos tienen una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes, que aportan esa ilusión necesaria a un vestuario".

Sobre la corta disponibilidad de jugadores Escobar dice que "necesitamos a más gente para poder competir" y que el asunto de no tener centrales puros para jugar no quita que los "dos jugadores que salgan van a cumplir". "Necesitamos hacer un partido serio y sólido", en todas las líneas. El problema reciente más importante de la Unión es la de no tener centrales disponibles. Los barreños se toparon con un esguince de tobillo grado II de Dani Hedrera, que está sancionado tras su expulsión ante el Conil. Borrego evoluciona, Miki está pendiente de una resonancia el próximo miércoles y el sevillano Gustavo sufre una fractura de clavícula.

La relación de convocados es: Zamora y César en portería; Gonzalo, Sergio Iglesias, Álex Vázquez y Miguel (del juvenil) en la retaguardia; Manzano, Mario, Juanma, Guti, Alan, Goma, Biri y Joaquín (del juvenil) en la medular; y Javi Forján y Facundo en la punta de ataque junto a otro miembro del juvenil que el club no desveló.