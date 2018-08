De supervivientes a superhéroes

Bendito sea el fútbol de verdad. El que pone los corazones en un puño, el que tiene puntos en juego, el que te hace maldecir al descanso y reverenciar con el pitido final. El Algeciras CF vivió e hizo vivir todo eso y mucho más ayer en su estreno de la temporada. La primera victoria de la andadura 2018/19 estuvo impregnada de heroicidad, de casta y, por qué no decirlo, de esa pizca de fortuna. Javier Viso tardará en olvidar su debut oficial en un Nuevo Mirador que llevó en volandas a los albirrojos cuando peor lo pasaron ante el Écija Balompié, un señor equipo que todavía debe preguntarse cómo demonios dejó pasar una tremenda oportunidad. Porque el Algeciras estuvo a merced el primer tiempo, la grada tembló con dos balones al larguero de Romero y la derrota se vislumbró cuando Aarón fue expulsado a la media hora. Pero no, el fútbol no es ciencia, es religión y ayer la segunda parte convirtió el agua en vino y los de Viso derrocharon carácter y fuerzas para llevarse el duelo a su trinchera y para encontrar en botas de Antoñito un penalti que Pipo transfromó en los tres primeros puntos y un chute de adrenalina total.

El Algeciras solventó ayer una papeleta complicadísima. Ganar con un hombre menos durante 60 minutos y sacudirse de las garras de un rival que se sabía superior. Sólo el tiempo demostrará si este Écija es tan buen conjunto que parece y ese mismo juez confirmará si los de Viso son más ese equipo de bravura o el que se vio maniatado por los nervios.

El Algeciras salió con un once esperado -el pronosticado por este periódico-, con un teórico equipo de gala dispuesto a tener el balón y a mandar en su casa. Sin embargo, la puesta en marcha de los albirrojos pronto se decantó para el Écija. Los azulinos se adueñaron de la pelota y se plantaron mejor sobre el verde de La Menacha.

Salvo algún chispazo esporádico de Antoñito, Pipo o Zafra, el primer acto dejó a un Écija que dominó y perdonó. Los de Páez perdonaron lo imperdonable, sobre todo tras verse en superioridad por la expulsión de Aarón. El mediocentro algecireño pecó de falta de experiencia al ver dos amarillas tan seguidas como innecesarias. No puede obcecarse el Algeciras en sacar el balón jugado siempre desde atrás. Una falta de Isuardi se estrelló en el larguero en el 34' después de un claro mano a mano y Luisito se topó con el mismo palo en el 43'. Los de Viso buscaban como agua de mayo el descanso.

Desarbolado y sin brújula, pero vivo y sin daños considerables, el Algeciras emprendió el segundo periodo ante una afición que se temía lo peor, lo que tenía que pasar con uno menos. El Écija, por su parte, mantuvo el control pero sin oler la sangre y eso, seguramente, alentó a los de casa.

El Algeciras comenzó a llevar el partido a su trinchera, con interrupciones, con jugadas ensayadas, con lucha, con una guerra de guerrillas que terminó por encender a una afición solidaria y entregada.

Los albirrojos empezaron a creérselo y la grada también. El binomio se puso manos a la obra y esos mismos jugadores que se habían visto asustados y desencajados comenzaron a dar la vuelta a la tortilla. Corrieron todos, del primero al último, se ofrecieron en las ayudas y se atrevieron a buscar el ataque.

El Écija se sintió vulnerable y el Algeciras sí se fue a morder donde olía sangre. Viso movió el banquillo y dio entrada al canterano Álex Guti por Antonio Sánchez. Había que ir a por el partido. Y entonces llegó una cabalgada de Antoñito por la derecha. El algecireño, que ha vuelto a casa más hecho pero con el mismo desparpajo, se metió en el área y fue derribado por un zaguero. ¿Buscó el contacto? Vaya usted a saber. El árbitro, muy firme toda la tarde, no dudó en decretar la pena máxima y el Mirador estalló. A diferencia de otras veces que la afición teme si el balón entrará o no, esta vez la convicción se contagió en el canario Pipo, que cogió el cuero y ejecutó con sangre fría en el minuto 79.

Los últimos diez minutos y el añadido fueron épica pura, sufrimiento, coraje, empujones y un esfuerzo más allá del límite, un cóctel que brindó la primera gran alegría de la temporada. Vayan reservando cita con el cardiólogo porque esta temporada promete.