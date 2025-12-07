El sub-20 femenino del Bahía de Algeciras, cuarto en el Andaluz de short track
Atletismo | Campeonato de Andalucía sub-20 de short track
Las algecireñas conquistas un primer puesto, tres segundos y un tercero
El equipo femenino del Club Atletismo Bahía de Algeciras se quedó fuera del podio, al acabar en cuarta posición, en su participación este sábado en el Campeonato de Andalucía sub-20 de Clubeslas que se celebran en pistas de 200 metros, antes conocidas como pista cubierta.
La escuadra algecireña finalizó en cuarta posición con 84,5 puntos, por detrás de Trops-Cueva de Nerja (122), Delsur Coop La Palma (119,5) y Hornachuelos (98,5).
En lo que se refiere al conjunto de las pruebas, las agecireñas coniguieron un primer puesto, tres segundos y un tercero. En general han estado todas a muy buen nivel. Los resultados fueron:
- Ana A. Ruiz, 1ª en 200 ml con 24.85
- Elena Ruiz, 2ª en 400 ml con 59.66
- María I. Morales, 2ª en peso con 10.81 m
- Fuentes – Cote – Ruiz – Ruiz, 2ª en 4x400 con 4:02.37
- María R. Vargas-Machuca, 3ª en 800 ml con 2:24.06 y 8ª en altura con 1.30 m
- Blanca Salan, 5ª en pértiga con 1.90 m
- Irene Morales, 6ª en 1500 ml con 5:30.20
- Noelia Pelado, 6ª en longitud con 5.05 m y 10ª en 60 mv
- Alba Rodríguez, 6ª en triple con 10.31 m
- Abril Fuentes, 7ª en 60 ml con 8.45
