El sub-20 femenino del Bahía de Algeciras, cuarto en el Andaluz de short track

El equipo femenino del Club Atletismo Bahía de Algeciras se quedó fuera del podio, al acabar en cuarta posición, en su participación este sábado en el Campeonato de Andalucía sub-20 de Clubeslas que se celebran en pistas de 200 metros, antes conocidas como pista cubierta.

La escuadra algecireña finalizó en cuarta posición con 84,5 puntos, por detrás de Trops-Cueva de Nerja (122), Delsur Coop La Palma (119,5) y Hornachuelos (98,5).

En lo que se refiere al conjunto de las pruebas, las agecireñas coniguieron un primer puesto, tres segundos y un tercero. En general han estado todas a muy buen nivel. Los resultados fueron: