Stève Stievenart, el nadador extremo que ha cruzado el Estrecho de Gibraltar sin neopreno en pleno septiembre

El nadador francés Stève Stievenart, de 48 años, ha cruzado a nado el Estrecho de Gibraltar sin neopreno este jueves, 11 de septiembre, en el tramo final del verano. El galo lo ha hecho en un tiempo de 5 horas y 18 minutos tras recorrer 15,7 kilómetros desde Tarifa hasta Punta Cires (Marruecos).

La temperatura media del agua ha sido de 19,3 grados centígrados, aunque Stievenart es un nadador extremo muy reconocido capaz de realizar sus retos en temperaturas inaguantables para la mayoría de los mortales.

Entre sus hazañas en el deporte de las aguas abiertas figuran el nado durante una hora en aguas de la Antártida que estaban a un grado, sin traje de neopreno; ha nadado siete veces el Canal de la Mancha, siendo el primer nadador en nadarlo ida y vuelta (34 horas y 45 minutos), además de ser el primero también en realizarlo en invierno.