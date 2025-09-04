Sinner arrasa a Musetti y avanza a semifinales del US Open

El italiano Jannik Sinner superó con autoridad a Lorenzo Musetti en los cuartos de final del US Open tras imponerse por 6-1, 6-4 y 6-2 en un partido que apenas duró dos horas. Esta victoria le permite mantener intactas sus opciones de revalidar el título en Nueva York y conservar el número uno del ranking ATP.

La trayectoria de Sinner en Grand Slams sigue siendo excepcional, alcanzando su quinta semifinal consecutiva en torneos mayores. El viernes se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que la otra semifinal la disputarán el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

El dominio en la pista central fue absoluto desde el primer set, donde Sinner mostró un saque prácticamente inexpugnable durante todo el encuentro. El primer parcial se resolvió con un contundente 6-1, aprovechando el bajo porcentaje de primeros servicios de Musetti, que apenas alcanzó el 44%.

Los números del partido reflejan la superioridad del número uno mundial. Sinner salvó las siete bolas de break en su contra y aprovechó cinco de las seis oportunidades que tuvo para romper el servicio de su compatriota. Especialmente destacable fue su efectividad con el primer saque, alcanzando un 91% de puntos ganados.

"Todo jugador que llega a unas semifinales de Grand Slam es porque está desplegando un tenis increíble", declaró Sinner tras el partido, quien suma ya 26 victorias consecutivas en pistas rápidas de Grand Slam, tras sus títulos en las últimas dos ediciones del Abierto de Australia y su actual defensa del US Open.

La batalla por el número uno mundial sigue abierta, ya que Sinner necesita mejorar el resultado de Carlos Alcaraz para mantener su posición en lo más alto del ranking ATP. Ambos tenistas continúan en el torneo y podrían encontrarse en una hipotética final.