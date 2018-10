Que siga la dinámica positiva

La Unión Deportiva Los Barrios vuelve a competir hoy, 40 horas después de hacerlo en su exilio en Palmones ante el Xerez CD. Los barreños, sin apenas descanso y con una plantilla escasa, se miden a un Cádiz B en puestos de ascenso (11:30). Los gualdiverdes, que encadenan tres jornadas sin conocer la derrota, viajan con la intención de, por lo menos, "competir". Rafa Escobar apuesta por no hacer demasiadas modificaciones en el once del viernes, pero las circunstancias prácticamente le abocan a introducir algún cambio. Guti, Goma y Sergio Iglesias son los que más opciones tienen de formar parte de los once jugadores que salgan de inicio.

La Unión, que viaja con 18 hombres, deja en casa a los dos chavales del juvenil -Miguel y Joaquín- que estuvieron en la convocatoria el pasado viernes para meter a Paco Borrego y Miki, que se unen a la expedición para hacer grupo, ya que todavía no están del todo en condiciones.

Escobar apuesta por mantener el bloque con el que ya atesora cinco puntos seguidos

Rafa Escobar, que está pendiente del tocado Dani Hedrera para componer el eje de la zaga, apuesta por mantener en el campo el bloque que salió en Palmones, pero, casi por obligación, el técnico cordobés tendrá que hacer alguna rotación. Sergio Iglesias se postula con una de las mejores opciones y Guti y Goma tienen visos de formar parte de un once fatigado.

El técnico de la Unión avisa de que "el Cádiz B es el vigente campeón". "Lo estuve viendo con el Ceuta y es un equipo serio, que le da muy buen trato al balón y que tiene jugadores que atesoran una gran calidad técnica. Tienen mucho potencial y jugadores prometedores. Va a ser un partido realmente complicado", declara.

"Es cierto que ellos han tenido un día más para recuperar, pero eso no puede servirnos de excusa, nosotros tenemos que salir a competir y dar la cara", explica.

"Vamos a ir con los cinco sentidos, sin ningún tipo de excusa. Tenemos que ser inteligentes para encarar el encuentro y a ver si somos capaces de hacer bueno el punto del pasado viernes", insiste Escobar.

Los de la Villa hicieron un trabajo especial para poder llegar en "óptimas condiciones". Después del encuentro del viernes se quedaron ejercitándose para recuperar mejor. Los barreños visitan la ciudad deportiva del Cádiz en puestos de descenso, pese a que desde la llegada de Escobar al banquillo de la Unión no han hecho más que sumar. Los cinco puntos cosechados no fueron suficientes para que los gualdiverdes abandonen una zona de peligro que esta temporada tiene cinco billetes, de momento.

Los gualdiverdes vienen de lo grar un empate a cero con el Xerez CD de Nene Montero, y vuelven a jugar sin apenas tiempo para recuperar. Esta semana ha sido muy intensa, con tres encuentros en siete días. Hasta la fecha los barreños saldan esta complicada travesía con notas positivas, con cuatro de los últimos seis puntos en el casillero. Habrá que ver si a río revuelto, ganacia de pescadores.