Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea
Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / ANDRÉS CARRASCO

Las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega empatan en La Línea (0-0)

Fútbol | Amistoso internacional

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 01 de diciembre 2025 - 20:40

Las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega han empatado sin goles este lunes en el partido amistoso celebrado en el estadio Ciudad de La Línea, ante apenas un centenar de espectadores.

El ensayo internacional ha sido el segundo jugado en apenas cuatro días en el nuevo coliseo linense, ya que el combinado noruegó venció el pasado viernes al de Brasil por 3-1. La Línea ha vuelto a dar cobijo a selecciones de primer nivel que se preparan en la Costa del Sol.

1/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
2/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
3/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
4/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
5/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
6/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
7/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
8/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
9/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
10/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
11/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
12/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
13/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
14/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
15/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
16/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
17/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
18/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
19/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
20/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
21/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
22/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
23/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco
24/24 Las fotos del amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega en La Línea / Andrés Carrasco

