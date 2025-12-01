Las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega empatan en La Línea (0-0)
Fútbol | Amistoso internacional
Las selecciones femeninas de fútbol de Dinamarca y Noruega han empatado sin goles este lunes en el partido amistoso celebrado en el estadio Ciudad de La Línea, ante apenas un centenar de espectadores.
El ensayo internacional ha sido el segundo jugado en apenas cuatro días en el nuevo coliseo linense, ya que el combinado noruegó venció el pasado viernes al de Brasil por 3-1. La Línea ha vuelto a dar cobijo a selecciones de primer nivel que se preparan en la Costa del Sol.
