La selección se concentra con Huijsen y Asencio, y sin Bryan Zaragoza

Las Rozas (Madrid)/La selección española se concentró por primera vez en el 2025 en la Ciudad del Futbol, con la novedad de Dean Huijsen, citado por la baja de Íñigo Martínez, y Raúl Asencio, a la espera de la llegada de Aleix García, llamado tras la lesión de Marc Casadó, para comenzar a preparar desde la tarde del lunes la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos. Las pruebas médicas a las que fue sometido Bryan Zaragoza, que se retiró el domingo con molestias musculares del partido entre Osasuna y Getafe en El Sadar, han confirmado que sufre un problema en el muslo derecho.

Bryan apuró sus opciones viajando a Madrid con la esperanza de que las pruebas médicas fuesen positivas y pudiese quedarse concentrado con el resto de internacionales. Según apunta el parte médico, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "ha decidido que el jugador regrese a su club para comenzar con su recuperación". El seleccionador Luis de la Fuente, tras cubrir las dos primeras bajas, ha optado por reducir en un jugador la convocatoria y no llamar a nadie en lugar de Bryan.

"Me he despertado a las 10 hoy, para estar a las 12 en la sub 21, me dijeron que estaba convocado con la absoluta y estoy súper orgulloso", dijo Huijsen a su llegada a la primera concentración de la selección española absoluta tras recibir la llamada del selecciondor Luis de la Fuente para ocupar el hueco que dejó Íñigo Martínez.

Huijsen junto a Asencio son las dos caras nuevas de la concentración, los únicos jugadores que disfrutarán de su primera instancia con la absoluta, en el caso del defensa madridista directamente sin pasar por ninguna categoría inferior de la Federación española.

Regresan tras ausentarse de partidos con la selección jugadores como Unai Simón, Robin Le Normand, Ferran Torres y Aleix García, el último en ser llamado por De la Fuente, que viaja este lunes tras confirmarse la lesión de rodilla que impedirá a Marc Casadó repetir presencia.

Después de los descartes de Íñigo Martínez y Casadó, que se realizaron pruebas médicas remitidas por el Barcelona a los médicos de la selección para evitar su desplazamiento a Madrid, la atención de De la Fuente se centra en el extremo Bryan Zaragoza que no pudo acabar el partido de Osasuna el domingo en LaLiga. Será revisado por los doctores antes del primer entrenamiento para tomar una decisión sobre su continuidad o su vuelta a casa.

"Llevamos mucho tiempo sin vernos y son muy importantes estos primeros días para volver a coger los automatismos del equipo", reconoció Mikel Merino a su llegada a la Ciudad del Fútbol.

"Tenemos por delante dos partidos muy ilusionantes y bonitos, sabemos a lo que nos enfrentamos. Ya hemos estado aquí antes y tenemos mucha ilusión puesta en esta competición", añadió a los medios de la Federación poniendo el foco en el duelo ante Países Bajos.

España, que defiende la corona en la Liga de Naciones, buscará sellar el pase a la final a cuatro en una eliminatoria de cuartos de final con partido de ida el jueves en Róterdam y de vuelta el domingo en Valencia. Desde las 19:00 horas lo comenzarán a preparar los internacionales en el campo principal de la Ciudad del Fútbol en un entrenamiento abierto a la presencia de la afición que se acerque en un día desapacible con viento y frío en Las Rozas.