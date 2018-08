A salir de dudas en la Unión

Club Deportivo Guadiaro (Primera andaluza) y Unión Deportiva Los Barrios (Tercera división) se ven las caras hoy (21:00) en el campo Municipal de la Unión de la pedanía guadiareña. Un nuevo encuentro veraniego entre dos equipos de la comarca que sirve para que ambos preparen el inicio de sus respectivas competiciones ligueras.

El CD Guadiaro recibe a su cuarto rival del verano, mientras que la UD Los Barrios se desplaza hasta el valle para afrontar su quinto test estival.

Guti y Forján son las únicas bajas de la Unión. Nico y Keke, las del Guadiaro

El Guadiaro se mide hoy a la Unión en su cuarta prueba veraniega. Después de vencer al San Bernardo en su primer encuentro de pretemporada (3-1), perder contra el Lynx FC gibraltareño (2-4) y empatar contra el CD San Roque (3-3), los guadiareños continúan con los preparativos para el nuevo curso en Primera andaluza.

Los rojillos presentan la ausencia de Nico Bezares, que se acaba de reincorporar al equipo, y la de Keke por lesión. Dudas son Quini y Álvaro por motivos laborales.

El entrenador del CD Guadiaro, Sergio Mena, comenta para el partido que: "El equipo está transmitiendo buenas sensaciones en estos partidos y estamos mostrando una buena dinámica. A nosotros nos viene estupendo enfrentarnos a equipos de superior categoría como Los Barrios para auto exigirnos más. Esperamos hacer buen partido y dar buena imagen ante un equipo como la Unión, que ha reunido un gran bloque y ha firmado a un gran entrenador".

La UD Los Barrios que entrena David Gutiérrez Guti afronta su quinto ensayo veraniego con su visita al campo de la Unión. El equipo gualdiverde ha ido en una línea ascendente y dejando muy buenas sensaciones desde el comienzo de la pretemporada. Una derrota con buena imagen ante el Cádiz (Segunda división), un empate trabajado frente al San Roque (División de Honor), un nuevo traspié ante la Real Balompédica Linense (Segunda B) en el Trofeo Alcalde Villa de Los Barrios y una victoria muy meritoria ante el Atlético Sanluqueño (Segunda B) la semana pasada.

La Unión, que encara el desplazamiento a la localidad vecina de Guadiaro con las bajas del defensor Guti y el ariete Javi Forján, tiene claro que esta última semana de preparación del equipo tiene que servir para llegar en plenitud de comndiciones al debut en Tercera ante el Córdoba B.

Su entrenador esgrime que: "Entre los partidos ante Guadiaro y Ceuta tenemos que salir ya con las cosas claras para el inicio de liga". Del rival de hoy reconoce que: "Siempre es un campo difícil y estan haciendo una buena pretemporada".

De los gualdiverdes valora positivamente el trabajo realizado estos meses: "Cada día lo veo más compacto y con la llegada de Manzano creo que la plantilla está bien compensada y ha aumentado el nivel de calidad". El técnico algecireño admite que todavía no tiene un once titular claro: "Siempre hay un once en mente, pero es verdad que este año hay bastante competencia y calidad. No será fácil, sobre todo, porque me gusta que todos se sientan importantes y que nadie se relaje".