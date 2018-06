El representante de Tano carga contra el Algeciras

Manuel Asencio Jurado, el representante y padre del ya exalbirrojo Tano, cargó con dureza ayer contra el Algeciras CF por las formas en las que se produjo la marcha del futbolista. El entorno del jugador de Dos Hermanas asegura que Tano nunca recibió una oferta para renovar, ni siquiera a la baja, y lamenta "la falta de ética, clase y profesionalidad" de los nuevos dirigentes deportivos a la hora de comunicar la baja "con un wasap".

El representante deportivo de Tano se puso en contacto con Europa Sur para desmentir la versión del Algeciras sobre la situación del futbolista, que el pasado sábado se despidió de la afición por las redes sociales. El club, en la rueda de prensa del pasado jueves en la que anunció seis fichajes y diez renovaciones, aseguró que estaba pendiente de sentarse a la mesa para negociar con Tano. Al menos eso fue lo que indicó el secretario técnico, Mané, que también situó en esta tesitura al mediocentro Ernesto, Javi Anaya y Máiquez.

"Con el futbolista no han hablado y con su representante menos", comienza el comunicado del representante de Tano. "Es incierto porque de negociaciones nada de nada, ya que mi representado tuvo que ponerle un wasap al secretario técnico, que ha sido dos temporadas compañero de él, compartiendo lo bueno y lo malo, y le contestó que el cuerpo técnico no cuenta con él", relata.

"Para nosotros es una falta de ética y de profesionalidad deportiva de tres pares de narices y de muy mal estilo por parte del señor Javi Viso (el entrenador), que deja mucho que desear. A este hombre en el mundo del fútbol no lo conocen ni en su casa y deja mucho que desear como persona y deportista por no llamar a un futbolista y sentarse a hablar con él cara a cara, que es como hay que decir las cosas en el mundo del fútbol y en la vida en general, y no ir de tapadito ni disfrazado con piel de oveja", sostiene el representante de Tano.

"Un futbolista es una persona, no un clínex que se tira cuando ya lo has utilizado y machacado en todos los sentidos", manifiesta Manuel Asencio Jurado en su nota, en la que afirma que para Viso, su representado "no era santo de su devoción". "Este señor se olvida de que esto es fútbol y no se trata de caer bien o mal, sino de la calidad técnica y trabajadora".

"Espero que este señor sepa andar el camino que le queda porque, por lo que yo he visto esta temporada, no sabe ni dónde está y deja mucho que desear con la actitud que ha tenido con mi representado. Ha ido con maldad en vez de apoyarlo", insiste el representante de Tano.

"Vuelvo a insistir que no hubo negociaciones y lo más triste de todo es que esto lo dice el secretario técnico cuando es incierto. Es muy poco profesional decir esto en una rueda de prensa para evitar dar explicaciones y tirar balones fuera. Para ese puesto hay que ser muy honrado y muy buena persona", opina el padre de Tano.

El comunicado del entorno del futbolista de Dos Hermanas entiende que "este culebrón que ha montado el Algeciras" no habla bien de un club histórico. "Que se den cuenta que hay muy poca ética y han echado a mi representado como a un perro cuando era muy sencillo quedar como personas. Si el futbolista no interesa, vale, pero no venderle a la afición humo y dejar a mi representado a la altura de una mierda cuando no se merece ese trato ni como persona ni como futbolista", zanja.

"Que os vaya bonito y le deseo al Algeciras CF lo mejor en la temporada próxima, pero que sepa todo el mundo que no hubo negociaciones y que le han echado después de lo que mi representado ha tenido que pasar personalmente", finaliza el comunicado que Manuel Asencio Jurado hizo llegar ayer a esta redacción.