El relevo femenino del 4x100 español, quinto del mundo
El equipo compuesto por Esperança Cladera, Jäel Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez firmó una de las mejores actuaciones de España en el mundial de Tokio
María Pérez ya es eterna en la marcha con su cuarto oro
El relevo femenino del 4x100 formado por Esperança Cladera, Jäel Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, finalizó quinto la final en los Mundiales de atletismo de Tokio que se llevó Estados Unidos, liderada por Melissa Jefferson-Wooden, la doble medallista de oro en la ciudad japonesa en los 100 y 200 metros.
El equipo español, que en mayo logró la medalla de plata en los Mundiales de relevos, firmó un tiempo de 42.47, por delante de Francia, sexta; Canadá, séptima; y Polonia, octava.
El oro se lo llevó el potente equipo estadounidense formado por Twanisha Terry, Sha'Carri Richardson, Melissa Jefferson-Wooden y Kayla White, marcando un tiempo de 41.75. La plata fue para Jamaica (41.79), que estuvo representada por Tina Clayton, Tia Clayton, Jonielle Smith y la veterana Shelly Ann Fraser Pryce, y el bronce para Alemania (41.87).
También te puede interesar
Lo último