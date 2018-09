Las reinas del mar se vuelven a retar

Las reinas españolas del mar se vuelven a retar. La rider tarifeña Gisela Pulido, la windsurfista Marina Alabau -también asidua de las aguas tarifeñas- y la tripulación de 49er FX formada por Támara Echegoyen y Paula Barceló se enfrentarán en la bahía de Santander el próximo día 7 de octubre para protagonizar la revancha del Reto Campeonas de Movistar, que acabó con empate la primera vez, en julio de 2017.

Gisela con su cometa de kitesurf, Marina Alabau, con su tabla de RS:X, y el 49er FX de Echegoyen y Barceló. Cuatro deportistas, una veintena de títulos mundiales y dos oros olímpicos en un mismo campo que ya se retaron en 2017 pero que finalizaron con un resultado que nadie se esperaba, ni siquiera las protagonistas: dos primeros, dos segundos y dos terceros para Marina, para Gisela y para Támara y, en aquella ocasión, Berta Betanzos.

Esta misma semana Gisela Pulido lanzó el reto a sus compañeras de equipo: "He pensado que ha llegado el momento de desempatar el reto del año pasado, ¿Os atreveréis a mediros conmigo y mi cometa?". Marina, Támara y Paula no tardaron en contestar.

La primera en hacerlo fue la campeona olímpica sevillana de RS:X que precisamente se encontraba en pleno Mundial de Fórmula Foil en el que, como ella misma decía, "estoy aprendiendo de los mejores, así que este año no os lo voy a poner fácil…" para a continuación retar a más compañeras "¿Qué me decís, Támara y Paula?". La nueva tripulación española de 49er FX, formada por la gallega Támara Echegoyen y su nueva tripulante Paula Barceló no dudó: "Gisela y Marina: contamos los días para que llegue el gran día".

El magnífico campo de regatas de Santander será el que, un año más, vea a estas cuatro reinas.