Raphinha hace que el Barcelona duerma líder (3-1)

El día que el Barcelona celebró su 126 aniversario Raphinha regresó al once inicial azulgrana, ya totalmente recuperado de su lesión, para contribuir con dos asistencias a la victoria ante el Alavés por 3-1, que se adelantó en el marcador, y regalar a su equipo el liderato de LaLiga, a la espera de lo que hoy haga el Real Madrid en Motilivi.

Intenso en la presión, afilado en el desmarque de ruptura y siempre preciso a la hora de asistir a sus compañeros, la presencia del brasileño cambió, por momentos, la cara de un equipo que lo había echado demasiado en falta.

Y eso que el encuentro empezó de la peor manera para que el Barça despejara sus dudas tras la dura derrota de Stamford Bridge. Porque el Alavés se adelantó en el primer minuto de juego a la salida de un córner. Casadó despejó mal el balón, que le cayó a Pablo Ibáñez, quien lo empujó a placer al fondo de la red. Un arranque de partido inesperado que aún pudo ser más dramático si en la jugada siguiente Cadebe no hubiese cruzado demasiado su disparo tras internarse por la banda izquierda en el área local.

Se desperezó rápido el conjunto catalán, aplicado en la presión gracias a la voracidad de Raphinha, a quien Tenaglia le sacó un remate que se colaba a gol. Una combinación entre Balde y Raphinha por la banda izquierda acabó en el 1-1 de Lamine Yamal, quien fusiló con la zurda tras recibir el balón del extremo brasileño.

La apuesta de Flick por un doble pivote inédito con Casadó y Bernal tras la baja de última hora de De Jong por motivos personales no acababa de funcionar, pero Dani Olmo, mediapunta titular ante la ausencia de Fermín por lesión, hizo el segundo antes de la medida hora al rematar al primer palo una nueva asistencia de Raphinha. Un mazazo para el Alavés, que en la jugada anterior pudo adelantarse de nuevo con un remate el segundo palo de Otto que Joan García salvó milagrosamente en boca de gol y antes del descanso el remate de Lucas Boyé salió rozando el palo derecho.

En la segunda parte Pedri reapareció disputando la última media hora del choque, pero el Barça no sentenció y llegó con vida el cuadro vitoriano a la recta final metiendo el miedo en el cuerpo al Barcelona yéndose con todo a por el empate. Joan García ganó un mano a mano ante Guridi y en la última contra del partido el Camp Nou por fin respiró aliviado, cuando Olmo recibió un pase de Lamine Yamal y cruzó el balón al fondo de la red para hacer el definitivo 3-1.