Rafa Nadal estará en el equipo español de Copa Davis para jugar la Final 8 de Málaga

Madrid/La presencia de Rafa Nadal ha sido la gran novedad de la lista anunciada este lunes por el seleccionador español de tenis, David Ferrer, para disputar la Final 8 de la Copa Davis 2024 en Málaga del 19 al 24 de noviembre próximos; una relación que completan Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Nadal, de 38 años, ex número 1 del mundo y ganador de veintidós Grand Slams, no disputaba esta competición desde que el equipo español se la adjudicó en el 2019. El manacorí ocupará la plaza de Pedro Martínez, mientras que los otros cuatro tenistas repiten con respecto a la ronda previa disputada en Valencia.

En la capital del Turia los españoles, que han ganado seis ediciones, lograron la clasificación para la fase decisiva al acabar como primeros del grupo B por delante de Australia, Francia y República Checa. En esta ocasión comenzarán su camino en cuartos de final contra Países Bajos, segundo clasificado del grupo A.

El cuadro neerlandés viajará a Málaga con un conjunto compuesto por Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong y Wesley Koolhof. En caso de victoria en ese primer choque, el rival de España en semifinales saldría de vencedor de la eliminatoria entre Alemania y Canadá.

Por el otro lado del cuadro, Italia, vigente campeona del torneo y ganadora del grupo A, comenzará cruzándose con Argentina, segunda del grupo D; mientras que Estados Unidos, que se impuso en este último, se enfrentará con Australia, quien acabó por detrás de España en el B.

La lista se anunció en un acto celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes en el que además de Ferrer estuvieron presentes entre otros el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz Román; y el director de las finales de la Copa Davis de Málaga, Feliciano López.

"Hablé con Rafa antes de empezar a competir en Valencia y de clasificarnos. Me comentó un poco la idea y las ganas que tenía de que en caso de clasificarnos hubiera posibilidad de estar. Al día siguiente o a los dos días de lograr el pase hablamos y su idea fue estar preparado e ilusionado para estar en Málaga. Fue muy fácil y fue él quien inició y quien quiso desde el primer momento estar en las finales", explicó Ferrer.

La incógnita del dobles olímpico

Preguntado acerca de la opción de ver una pareja de dobles compuesta por Nadal y Alcaraz, tal como sucedió en los Juegos Olímpicos de París, Ferrer manifestó: "No lo sé. Quedan dos meses, tienen que competir todos los que están en la lista. No sabría decirlo ahora mismo. Lo bueno es que hay muchas posibilidades de combinar el dobles dependiendo del agotamiento físico, de como vaya la eliminatoria..."

Díaz indicó: "Tenemos muchísima ilusión por esa final en Málaga. Independientemente de que el tenis español tenga un proceso en el que tienen que venir jóvenes que suplan a otros grandes tenistas, está en boca de todos a nivel internacional. Está siempre arriba del todo y tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de los éxitos del tenis español durante muchos años".

Rodríguez Uribes comentó: "Es un equipazo. En un deporte que es individual la prueba del éxito del tenis español durante muchos años es el equipo. Hemos tenido un verano extraordinario".

En cuanto a Feliciano López, declaró: "El año pasado fue duro, en Valencia las cosas no fueron bien, David no tuvo la suerte de tener a los mejores jugadores. Este año me quedé muy feliz de lo que vi en Valencia, todos los jugadores estuvieron a un nivelazo".

"Tengo la sensación de que van a pasar cosas muy bonitas en Málaga. El año pasado, aún sin la presencia de España, el ambiente fue espectacular. Y este año, con España, os podéis imaginar lo que va a ser. Esperamos estar a la altura de una competición así", completó.