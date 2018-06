"Todos queríamos que Julen estuviera aquí"

Saúl Ñíguez añora la figura de Julen Lopetegui al mando de la selección española. "Todos queríamos que estuviese aquí". Entiende que la opción de Fernando Hierro era la más adecuada, a la vez que deja un mensaje de reconocimiento al seleccionador que impulsó a España al Mundial 2018.

Entra a la entrevista golpeando las puertas de los sets donde los periodistas charlan con los internacionales españoles y al grito "Aupa Atleti". Se marcha de la misma manera. Es Saúl, su sentimiento rojiblanco y la alegría de un futbolista al que no le afecta no haber debutado aún en un Mundial. Siente que está a un paso de hacerlo, quizás ante Marruecos.

El cambio de estilo entre el Atlético y la selección es fuerte pero te adaptas rápido, quieres tocar la pelota"

-¿Listo para debutar?

-¿Debuto?, ¿seguro? Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de jugar, de tener minutos. A ver si tengo la suerte que contra Marruecos puedo tener minutos y debutar en un Mundial, que para mí es un sueño de pequeñito y quiero cumplirlo ya.

-¿Qué aprende en la selección y de quién lo hace más?

-Llevo por suerte dos años con este grupo y tengo la fortuna de compartir vestuario con una generación de campeones, de personas históricas para España. Aprendes de todo. Al final, compartes historias o vivencias con gente que ha sido campeona y los jóvenes queremos aprender. Cuando ellos ya no estén, intentaremos transmitir los valores que nos han transmitido ellos.

-¿Cuáles son esos valores?

-Sobre todo la vivencia y la experiencia de saber jugar un Mundial. Creo que es muy importante saber llevar estos momentos, no perder la calma, tener la tranquilidad que ellos tienen... La mayoría juegan finales como si fuesen partidos amistosos. Creo que saber llevar esa presión es muy importante.

-¿Os dejó mejor sensación un empate ante Portugal que la victoria frente a Irán?

-A mí me dejó mejores sensaciones ganar a Irán que empatar en el 89 contra Portugal. Teníamos el partido casi ganado y que Cristiano te haga esa genialidad te jode mucho. Contra Irán era el partido que esperábamos, tal cual. Lo que me sorprendió es que se metiesen tan atrás. Sabía que no iban a presionarnos, ¿pero tan atrás...? Era complicado. Al final, tienen un par de opciones de hacernos daño y nosotros tampoco tuvimos muchas ocasiones, pero te pones por delante e intentas llevar el partido. Nuestros veteranos saben llevar este tipo de partidos. A lo mejor, si hubiéramos jugado gente mucho más joven hubiéramos ido más al ataque, hubiéramos tenido alguna locura más y nos podían haber empatado.

-¿Le está sorprendiendo un Mundial con tanto equilibrio?

-No me está sorprendiendo, porque en la porra que hemos hecho había puesto en casi todos los partidos 1-0 ó 2-1. Algo muy igualado. En un Mundial todos los partidos se marcan por los pequeños detalles y lo estamos viendo; muchos goles a balón parado y muchos penaltis por el tema del VAR.

-Irá arriba en la porra entonces...

-Pues iba segundo empatado con Asensio y a sólo dos puntitos del primero.

-¿Qué opina del VAR: ayuda o quita esencia al fútbol?

-Ésa es la clave, qué es lo que te da y lo que te quita. Al final metes un gol y no sabes si celebrarlo o si te lo van a anular. Hay jugadas que a lo mejor levanta el linier y tienes que seguir. Son cosas raras pero al final, si es lo más justo, tendremos que acostumbrarnos. En la Liga no está y no lo trabajamos, es nuestra primera toma de contacto y cuesta un poco.

-¿Cómo han hecho para que no afecte en el terreno de juego todo lo ocurrido con el adiós de Lopetegui?

-Afectar, afecta. A dos días del Mundial te cambian el seleccionador y afecta. Hay que romper una lanza a favor de Julen. Todos queríamos que estuviese aquí con nosotros, porque lo llevaba dos años trabajando y es una pena que a dos días pasase lo que pasó. Nosotros ahí no tenemos que meternos y lo bueno es que somos una familia. Entonces, al final, hemos intentado hacernos fuertes entre nosotros. La Federación pone a Fernando Hierro que es una persona que nos conoce y es una decisión acertada no traer a nadie de fuera. Él veía todos los entrenamientos y estaba con nosotros, es una persona muy cercana y al final también sabe cómo llevar al grupo, lo está gestionando bien y no ha hecho cambios drásticos. Está intentando cambiar lo menos posible para la comodidad de todos y creo que eso es bueno.

-¿Hablan el mismo lenguaje Julen y Fernando?

-No cambia nada en ese aspecto, no son los primeros que apuestan por un estilo que llevamos trabajando desde las categorías inferiores, en mi caso desde la sub 15 y siempre es el mismo. Esto viene ya de mucho más atrás.

-En su cabeza, ¿no choca pasar de jugar con el estilo del Atléticoa hacerlo con el de España?

-Es un cambio fuerte y a lo mejor te cuesta los primeros días, pero ya llevamos un mes. Tengo la suerte de que llevo mucho tiempo en las categorías inferiores trabajando igual y es un estilo de juego al que te puedes adaptar rápidamente porque siempre quieres la pelota, tocar y mover. Es la manera más fácil de adaptarte. Si te tienes que adaptar al otro es más complicado, pero adaptarte a jugar con la pelota es más sencillo.

-¿Disfruta igual con los dos?

-Sinceramente, sí. Aquí disfrutas del balón pero cuando ves en el Atlético correr a Diego Costa, cómo sale luego Gabi, Koke, cómo se consigue recuperar el balón, a mí me entra algo en el cuerpo que no sé describir. Cuando estás tan unido en tu equipo, ves que las cosas salen y que todo lo que trabajas se consigue a pesar de que a lo mejor el juego no es bonito ni vistoso pero se consiguen resultados de una manera muy bonita, que es trabajando todos en equipo. Eso es algo que me deja muy orgulloso de estar en mi club.

-¿Qué tipo de partido espera ante Marruecos, les libera de presión estar ya eliminados o les hace más peligrosos?

-Ése es el problema, un equipo que no tiene miedo a nada es muy peligroso. Marruecos además de tener buenos jugadores, que haya perdido ese miedo y esa presión es complicado. Somos España, tenemos que hacer nuestro fútbol y sobre todo conseguir la primera plaza, que es muy importante.