El PSG pide a Kylian Mbappé una indemnización de 180 millones por rechazar oferta del Real Madrid para renovarlo

El Paris Saint-Germain pidió este lunes a su antiguo delantero Kylian Mbappé una indemnización de 180 millones de euros por la "pérdida de oportunidad" que le supuso la negativa en julio de 2023 del actual jugador del Real Madrid a aceptar una oferta millonaria de traspaso a otro club. La petición del club parisiense responde a la reclamación por parte de Mbappé de 240 millones de euros reclamados por la reclasificación de su contrato y por el acoso moral que dice haber sufrido al final de su relación contractual con el PSG.

Por su parte, la abogada principal de Mbappé, Delphine Verheyden, denunció ante una audiencia celebrada en un tribunal de la Magistratura de Trabajo de París "las numerosas presiones" de parte del PSG por no haber querido renovar su contrato hasta 2025 e insistió en que el pacto entre el club y el jugador para extender el vínculo "no es válido porque no hubo una homologación". "Hubo una enorme presión psicológica y mediática contra mi cliente", aseguró Verheyden, quien recordó las semanas en las que Mbappé estuvo apartado del primer equipo en el verano de 2023 por no haber renovado y criticó la actitud del club, que "piensa que todo se puede comprar", dijo. La letrada aseguró que Mbappé vivió una "época horrible" cuando le dijeron que no jugaría más si no renovaba.

El jugador fue apartado del equipo titular del PSG al inicio de la temporada 2023-24 porque quería cumplir su contrato hasta el verano de 2024, y descartaba cualquier renovación. Pero Mbappé se reintegró en el once titular tras la primera jornada de la temporada. Según el PSG, esa vuelta a primera fila se debió a un acuerdo consistente en que el delantero renunciaba a una parte de las sumas adeudadas al final de su contrato para no dañar las finanzas del club. Una versión que desmiente la defensa de Mbappé, al igual que la oferta millonaria para ir a jugar a Arabia Saudí. "El 22 de julio, un club saudí ofreció comprar a Kylian Mbappé por 300 millones de euros. La oferta era válida hasta la medianoche del 25 de julio (de 2023). Pero nunca la vi en mi escritorio; nunca se le presentó", aseguró hoy su abogada.

El capitán de la selección francesa, que finalmente fichó por el Real Madrid en el verano de 2024 tras expirar su contrato con el PSG sin que se generara ningún traspaso, reclama 55 millones de euros en primas y salarios impagados. Sus abogados calculan que, si su contrato de duración determinada se hubiese convertido en indefinido, además de los daños y perjuicios sufridos, el club tendría que abonarle al jugador 240 millones de euros.