El Promoción Algeciras suma tres medallas en el Campeonato de España sub-14 de clubes

El atletismo de Algeciras ha dejado su huella en el Campeonato de España sub-14 de clubes, que se ha celebrado este fin de semana en Nerja (Málaga).

El Promoción de Algeciras, filial del Bahía, ha acabado en el octavo puesto del medallero nacional tras conseguir tres medallas (un oro, una plata y un bronce). El equipo masculino finalizó en un gran séptimo puesto con 606,5 puntos, mientras que el equipo femenino concluyó en el puesto 18 con 482,5 puntos.

A nivel individual, destacadísima actuación del algecireño Antonio Ángel Arjona, entrenado por su padre Antonio Arjona, ya que se ha colgado dos medallas, el oro en 80 metros vallas con una marca de 11,82 y la plata en lanzamiento de peso. También destacó el bronce del algecireño Álvaro Sánchez, entrenado por Paco Medina, en salto de altura con 1,59 metros.

El Club Inmaculada de Algeciras ha contado con dos atletas en las filas del Cueva de Nerja, club del que ejerce como filial. Paula Racero se colgó la medalla de oro en salto de altura con una marca de 1,51 metros en la categoría sub-14. También participó en la prueba de 80 metros vallas consiguiendo pasar a la final con una marca de 13,85.

En categoría sub-16, en Valencia, Marta Barroso se llevó la medalla de plata por equipos con el Cueva de Nerja. La algecireña participó en la prueba de salto de altura con una marca de 1,54 metros, obteniendo un triple empate en el tercer puesto.