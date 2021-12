Mariano se estrena con ocho bajas al frente de la UD Los Barrios

Mariano Marcos este sábado (17:00) en el Alfonso Murube de Ceuta su segunda andadura como entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios. El técnico salmatino afronta la difícil tarea de sacar a los gualdiverdes de los puestos de descenso después de enlazar cuatro derrotas y además con escaso arsenal. La bajas y salidas del club en las últimas horas propician que el preparador tenga que llevarse a cuatro canteranos para la visita al filial de la AD Ceuta.

No hace aún cinco días que acabó la etapa de Jorge Moreno al frente de la UD Los Barrios y ya tiene Mariano Marcos su primer reto. Puntuar y hacerlo fuera para empezar a escalar por la clasificación del grupo X de la Tercera RFEF. Los gualdiverdes solo han puntuado en dos de sus seis desplazamientos (4 puntos de 18) y visitan al conjunto caballa, que solo dejó escapar los tres puntos en su feudo en la jornada sexta, ante el Ciudad de Lucena (0-2).

El nuevo técnico tiene que hacer frente a esta decimocuarta jornada sin los lesionados Nacho, Santi, Funes y Charly ni los sancionados Álex Castillo Guti y Fernando, sin olvidar que tras la marcha de Moreno han salido también del vestuario dos defensas Shadi Samer y Yassin Mohamed. Por supuesto Molina y Vinicius continúan sin ser inscritos, ya que carecen de la documentación exigida.

Ante tanta ausencia, el preparador ha incluido en la convocatoria a cuatro juveniles: Jesús Moreno, Jesús Coronil, Francisco José Sarmiento y Juan José Núñez. Dadas las infinitas limitaciones que tiene en la zaga, que le obligará a reubicar a algunos futbolistas, no será nada de extrañar que alguno de los chavales acabase incluso en el once inicial.

Mariano Marcos, que pasa con resignación por el asunto de las ausencias, solo quiere pensar en la necesidad de empezar a sumar puntos cuanto antes e incluso prefiere no centrarse mucho en el rival.

“En nuestra situación, fuese el que fuese, no iba a ser fácil. Cuando te metes ahí abajo, cualquiera te lo pone difícil, así que con independencia de a quien nos enfrentemos vamos a ir con la máxima ilusión de sacar algo positivo, aunque sabemos que afrontamos el partido con muchas limitaciones”.

Muchas caras conocidas en el Ceuta B

El Ceuta B, afincado en la octava posición con 15 puntos, solo ha ganado dos de sus últimos ocho compromisos, pero en casa se hace fuerte, donde sus tres últimos rivales no han podido anotar un solo gol.

El filial caballa está preñado de caras conocidas para el aficionado del Campo de Gibraltar. El técnico es el exalgecirista Miguel Ángel Berlanga (ex de la UD Castellar) y en la plantilla están Antonio Prieto, Ismael Maruja y Andrés Sala -que defendieron los colores de la propia Unión- el barreño Edu Palacios, el linense Nacho Holgado (ex de la Balona), el jimenato Ezequiel León, los algecireños Lolo Cortés, Alejandro López ‘Tote’, así como el exportero del Algeciras y del Europa de Gibraltar Jesús Romero y el veterano David Polaco (otro ex de la Balompédica).