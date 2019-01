El "destino" y la "palabra" de Morata

Álvaro Morata, trajeado, sonriente y "emocionado", durante su presentación de este martes como delantero del Atlético de Madrid, habló del "destino" y de su "palabra" en el reencuentro con el equipo rojiblanco, en el que no se siente nuevo, porque jugó de alevín a cadete, y al que regresa cedido año y medio.

Toda aquella etapa, incluso antes, con alguna instantánea de aún más pequeño con la camiseta del Atlético, la recogió el club en un vídeo que retransmitió en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano ante los medios de comunicación y ante la familia del atacante, quien expresó felicidad por su regreso al origen.

"Es la infancia. Es la auténtica felicidad. Por eso significa mucho para mí estar hoy aquí. La gente que me conoce y me quiere lo sabe. Es un vídeo muy bonito. Me ha emocionado", remarcó el ariete.

Enfrente suyo, cuando ya subió al estrado para hablar en rojiblanco, estaban sus dos bebés vestidos con la equipación del Atlético y el 22 de su padre, su mujer, sus padres y su abuelo, "gran atlético" y que le "transmitió desde muy pequeño los valores" del club, según se refirió a él el presidente, Enrique Cerezo.

También Manuel Briñas y Socorro Morales, trabajadores de la cantera del Atlético con los que compartió vivencias cuando estuvo en el equipo desde alevín a cadete, antes de fichar por el Getafe y de ahí al Real Madrid, con el que debutó como profesional. Juventus y Chelsea son los otros dos clubes que completan su trayectoria.

"Creo que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento y lo que siento. Si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. He tenido la posibilidad de venir aquí. No es la primera vez. He dado mi palabra de que en cuanto se pudiera hacer iba a venir aquí. No tengo que hablar con palabras, tengo que hablar en el campo", valoró.

"No hay que convencerme (de venir al Atlético). Sabía que por circunstancias de la vida se han dado muchos rodeos. Era el destino al final que yo estuviera aquí", relató Morata. El club rojiblanco ya intentó su fichaje hace un año y medio, justo antes de ser traspasado al Chelsea, cuando preguntó por él al Real Madrid.

Antes incluso, siempre hubo duda de qué le dijo Diego Simeone durante un Real Madrid-Atlético en el Santiago Bernabéu cuando el delantero fue a buscar un balón a la banda. Hoy ya no hay casi dudas. "Me lo quedo para nosotros. Creo que es más bonito. Es libre para la imaginación. Ahora estoy sentado aquí. Creo que si le echas intuición te lo puedes imaginar. Se puede intuir", rememoró.

Ahora sí ha sido posible su regreso al Atlético. En cuanto surgió la posibilidad, ya no hubo otras opciones para él. "Aparecen un montón de cosas, pero cuando Súper López (Juanma López, su agente) me dice que está esa posibilidad se para todo", afirmó el delantero, avalado por los 95 goles que ha marcado en su carrera profesional.

Su adaptación al equipo se prevé rapidísima, como una pieza que encaja a la perfección en el estilo del Atlético de Simeone y que ya cuenta con varios amigos en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, como Koke Resurrección, con el que coincidió ya quince años atrás en las categorías inferiores del club rojiblanco.

Habló con él durante el proceso de su fichaje. También con Diego Costa: "Aparte de ser un compañero en la selección y de ser un grandísimo jugador, es mi amigo. He hablado con él cuando he tenido momentos difíciles yo y cuando los ha tenido él. ¿Y por qué no vamos a poder jugar juntos? Jugar al lado de un gran jugador es fácil".

Igualmente, con Vitolo, Juanfran Torres, Antonio Adán... También recibió un mensaje de Antoine Griezmann. Con todos ellos, ya por la tarde, compartió ya el esperado entrenamiento a las órdenes de Simeone, una suave sesión que comenzó en el gimnasio y continuó sobre el césped, la primera con su nuevo equipo, más allá de los ejercicios en solitario que hizo el lunes por la tarde.

"No me siento nuevo", expresó el atacante, que ya cuenta las horas para su debut con el Atlético. La primera ocasión ya está a la vista, el domingo contra el Betis en el Benito Villamarín. "Olvídate de lo que va a pasar a partir de ahora, que son los 'dimes' y 'diretes' (en referencia a su pasado en el Real Madrid). Tú aquí, a jugar al fútbol y a marcar goles", le transmitió Cerezo.