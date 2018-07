La prensa balear cree que la Balona oculta la compensación por Stoichkov

La web de la Cadena Ser en Palma afirma, en un artículo que lleva la firma de Pedro Morlá, que la Real Balompédica Linense pretende que no se conozca la compensación económica que recibirá por el fichaje del sanroqueño por parte del Real Mallorca. Según esa fuente el conjunto linense lleva a cabo esa estrategia para evitar que los fichajes que aún le quedan por realizar (alrededor de media docena) se encarezcan al tener conocimiento los futbolistas y sus representantes de que la entidad de La Línea dispone de liquidez.

La mencionada información explica que el desembarco del jugador en el conjunto bermellón no se ha producido aún porque el Real Mallorca tiene que incluir el pago a la Balompédica en el presupuesto de la temporada próxima. Como quiera que la misma comienza oficialmente mañana lunes, es un secreto a voces que Stoichkov será presentado en breve.

"El fichaje no peligra", afirma Morlá. "El futbolista tiene un acuerdo total con el club por tres temporadas e incluso ha pasado ya la revisión médica".

Morlá sitúa el coste de la clausula de rescisión en 150.000 euros y añade: "El fichaje se hará oficial durante el mes de julio porque el club tiene que cerrar la liquidación presupuestaria de esta campaña. El pago de la claúsula de rescisión irá destinado al presupuesto de la temporada 2018-2019".

"El Linense tiene una baja sensible con Stoichkov, uno de sus mejores hombres, durante esta temporada", continúa. "El pago de su clausula de rescisión se invertirá en la llegada de varios futbolistas, con los que el club está negociando. La Balona no quiere que trasciendan las cantidades de traspaso para que esos fichajes, no se encarezcan".