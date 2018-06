La pólvora contra el misterio nipón

Con cierta "ansiedad" tras varios días de espera y "muchas ganas" de estrenarse, Colombia disputará su primer partido en el Mundial ante la misteriosa Japón.

Colombianos y nipones abrirán el juego en el Grupo H, el último en ponerse marcha en el campeonato, en la ciudad de Saransk, sabedores de las muchas sorpresas que depararon los duelos de los otros grupos. No es un dato menor. Para ninguno. Para Colombia, porque parte avisada del daño que puede hacer cualquier equipo en esta Copa del Mundo y del alto precio que paga quien no remata la faena. Para Japón, porque, pese a su supuesta inferioridad, puede creer en protagonizar una campanada similar a la de Islandia ante Argentina o a la de México frente a la campeona Alemania.

Tras su gran actuación en Brasil 2014, el seleccionado dirigido por el argentino José Pekerman es claro favorito para avanzar a octavos en un grupo que encuadra también a Polonia y Senegal.

Cuatro años después, los cafeteros ya no son aquel equipo que acumulaba 16 sin batirse al más alto nivel mundial, sino todo un cuartofinalista del la anterior Copa del Mundo. En el país de la cumbia y del café las expectativas son máximas, después de alcanzar la mejor clasificación de su historia. No existen, además, aparentes razones para pensar que, en su sexto Mundial, Colombia no pueda repetir la gesta.

James Rodríguez, el inesperado Bota de Oro de Brasil 2014 con seis goles, continúa al frente de un grupo que reparte responsabilidades entre sus numerosas estrellas, jugadores de la talla de Juan Cuadrado, Carlos La Roca Sánchez, Carlos Bacca o Radamel Falcao.

Tras perderse el pasado -no logró su mejor forma tras varios meses de lesión-, Falcao disputará su primer Mundial con 32 años y el objetivo de pasar a la historia del fútbol colombiano como protagonista de una nueva hazaña. Renacido en el Mónaco, Falcao capitanea una de los ataques más temibles, con escuderos de lujo como James, que ya superó sus molestias musculares; Cuadrado, Bacca, Muriel y Miguel Borja, otro debutante que puede dar que hablar.

Además de renovar el equipo con respecto a 2014, Japón cambió de seleccionador en abril y Akira Nishino, el nuevo, ha jugado al despiste en sus últimos amistosos.

"Si yo fuera Colombia, tendría dificultades en radiografiar a nuestro equipo. Hay cosas que hemos sido capaces de mostrar hasta ahora y otras que no", afirmó Nishino tras su último amistoso con Paraguay, al que superaron por 4-2, su única victoria este año. Los samuráis ocultaron incluso si Shinji Okazaki, una de sus figuras, estará disponible. El delantero del Leicester arrastra fatiga muscular y que juegue hoy está pendiente de su evolución en las horas previas.