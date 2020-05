A los clubes de Segunda B y Tercera división que van a disputar los playoff exprés de ascenso en julio no les ha sentado nada bien la circular emitida por la Federación Española sobre las responsabilidades de cada equipo ante el Covid-19. De hecho, muchos se han mostrado indignados ante la postura federativa y se sienten abandonados a su suerte ante una crisis sanitaria que derivó en la suspensión de las ligas y que ven lejos de resolverse.

Lo que la circular de la RFEF venía a decir (o lo que los clubes han interpretado), en resumen, es que en caso de producirse algún incidente sanitario (contagio) la responsabilidad queda en manos de los clubes, los cuales deben firmar un documento en el qe eximen a la Federación. Otro de los puntos más llamativos tiene que ver con que los futbolistas deben cuidar su vida social.

Jesús Medina, el presidente del Linares, y Pedro Menéndez, el presidente del Lealtad de Villaviciosa, ambos campeones de grupo en Tercera, han sido de los primeros en mostrar su malestar público.

Medina se confesó "sorprendido" tras ver la circular y pensó que "se trataba de un fake". "Que los clubes tengamos que asumir las responsabilidades y eximir a la Federación... No podemos comprometernos a cumplir ese protocolo sanitario", denunció en una entrevista en la Cope.

"Somos un club muy humildes que vamos al día, que tenemos un problema deportivo y económico grande porque no sabemos cómo vamos a resolver una temporada tan larga y tan caótica, como para encima firmar un protocolo médico que es imposible de cubrir", lamentó Menéndez.

La Federación ha rectificado en cierta manera esa primera circular. Los servicios jurídicos puntualizan "que lo que establece dicha cláusula es que los clubes eximen a la RFEF de cualquier responsabilidad derivada de la situación sanitaria existente. Es decir, se exime de responsabilidad cuando "traiga causa de la situación sanitaria existente" para nada se dice, tal y como se está interpretando de forma errónea, que la RFEF no asume sus responsabilidades como organizador, ni se solicita a nadie que le exima responsabilidades de ello", sostiene.

En la nota aclaratoria remitida, "la RFEF asume todas las responsabilidades derivadas de la correcta organización de los playoff pero no las "relativas a que no pudiesen finalmente disputarse (...) o disputarse enteramente (...) por problemas sanitarios o decisiones gubernativas completamente ajenas a los clubes o a la propia RFEF o que existan potenciales daños causados por un club a otro club por el hecho de no haber cumplido las normas y protocolos gubernativos y sanitarios obligatorios, por no poder disputarse los partidos con público, o tener que disputarse los partidos en un terreno de juego que no sea el propio, etc", acaba.

La polémica está servida en cualquier caso ya que no todos los clubes con derecho a participar en los playoff exprés tienen capacidad para adquirir los test de Covid-19 ni las medidas preventivas que necesitarían incorporar para entrenarse.