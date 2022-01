La plantilla del Badajoz estalla: "Hemos llegado al límite"

Crisis total en el Club Deportivo Badajoz, conjunto que milita en el grupo I de la Primera RFEF, la categoría en la que compiten el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense (en el grupo II). El primer equipo pacense ha denunciado este martes la situación económica crítica que arrastra la entidad. "Hemos llegado al límite", aseguran los futbolistas en el comunicado que han hecho público ante los medios.

Segundo caso en la Primera RFEF, tras el Extremadura UD, de un club que atraviesa un momento delicado en lo económico y lo institucional. Los dos clubes representativos de la región extremeña en la categoría se encuentran en un estado caótico que tiene en jaque a sus equipos mediada la temporada. En el caso del Badajoz llama más si cabe la atención ya que los blanquinegros se quedaron el pasado curso a las puertas del ascenso a Segunda División, al igual que el Algeciras, en el playoff de ascenso. En su caso, además, jugando en su estadio.

Del megaproyecto de la pasada andadura, el Club Deportivo Badajoz ha pasado a verse afectado por el grito de SOS de sus trabajadores. "Hemos llegado al límite. Rogamos que se encuentre ya una solución inmediata a la complicada situación del club", ha manifestado los futbolistas del primer plantel, que sostienen que "no hay material ni para vendajes", que "hay compañeros que no pueden pagar el alquiler" y que no saben cómo afrontarán siquiera el siguiente desplazamiento.

El Badajoz marcha décimo del grupo I 25 puntos, a solo tres de los puestos de playoff de ascenso.