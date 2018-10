El partido en Sanlúcar se verá a través de Footters

El encuentro de la séptima jornada de Liga en el grupo IV de la Segunda división B que el próximo domingo (18:30) disputarán en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda el Atlético Sanluqueño y la Real Balompédica Linense podrá ser seguido en directo a través de la plataforma digital Footters, que ofrece los encuentros en streaming.

Los aficionados de la Balona que no puedan o no quieran acompañar a su equipo hasta Sanlúcar el próximo domingo no tendrán que renunciar por ello a seguir en directo las evoluciones del equipo de Jordi Roger.

Como ya sucedió en el último desplazamiento, entonces a Melilla, los hinchas balonos podrán ver el desarrollo del juego a través de su ordenador, telefóno, tablet… a cambio de un pago casi simbólico de 2,99 euros.