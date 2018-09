Mucho ojo con los 'cachorros'

El Algeciras Club de Fútbol no lleva muy bien eso de jugar contra equipos filiales. Este domingo (19:30) los algecireños tendrán que verse las caras en el Nuevo Mirador ante uno de estos conjuntos, el Sevilla C del jerezano Paco Peña. En los dos últimas andaduras en Tercera, el Algeciras solo pudo sumar un punto en uno de los cuatro enfrentamientos en los que se midieron al filial sevillista.

El Algeciras se juega este fin de semana escribir páginas importantes en su historia. Aunque no lo parezca, los albirrojos podrían igualar una racha histórica de tres victorias consecutivas en un inicio liguero, algo que no ocurre desde la campaña 1962/63. La cosa se complica sabiendo que enfrente tendrá a uno de esos oponentes escurridizos, que le ha dado más de un disgusto últimamente a la entidad algecirista. Tanto es así, que en las últimas tres temporadas en las que se han medido, el equipo albirrojo solo salió vencedor en una ocasión y fue en la 2014/15.

Desde el 4-0 de la 2014/15, el Algeciras no vence al Sevilla C como anfitrión

Tradicionalmente, tanto fuera como en casa, a los algeciristas se le han atragantado este tipo de conjuntos y más especialmente en lo que se refiere a su próximo rival. El Sevilla C deshizo, primero, la racha del Algeciras de David Guti de cinco partidos sin perder en un comienzo de liga en la campaña 2016/17 y, posteriormente, la de José Antonio Asián, la campaña pasada, de 10 jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

El último curso, el Algeciras no pudo desquitarse de la doble derrota cosechada ante el Sevilla C en la temporada 2016/17. Los hispalenses asaltaron el Nuevo Mirador en la jornada 11, logrando romper la racha de diez partidos sin perder en un arranque liguero del Algeciras de José Antonio Asián. Un gol de Jesús Ayala no fue suficiente para remontar los de Diego y Berlanga en propia puerta. Idéntico resultado a los que se habían dado en la andadura precedente [la 2016/17], cuando los albirrojos cayeron ante los nervionenses en la ciudad deportiva sevillista y en la Menacha por 2-1. En los anexos de la ciudad deportiva Ramón Cisneros Palacios, los sevillistas remontaron un tempranero gol de Ayala.

A los algecireños tampoco se les da muy bien el Sevilla Atlético, primer equipo filial de la casa sevillista, que en la temporada 2015/16 en Segunda B derrotó por partida doble al Algeciras.

Este domingo, los hombres de Javi Viso deben tener mucho ojo con la visita del Sevilla C, pues de las siete visitas recientes del equipo sevillista al Nuevo Mirador, cuatro se decantaron en favor de los visitantes. Precisamente, la última victoria algecirista en casa ante los sevillanos se dio en la temporada 2014/15. El ocho de marzo de 2015, ese triunfo se gestó gracias a un doblete de Joselu y otros tantos de Melchor y Gabri. La única y solitaria goleada hasta la fecha de los albirrojos ante el filial sevillista.

El Algeciras, en total, sólo venció al segundo filial del Sevilla FC en cuatro de los 14 enfrentamientos a lo largo de su historia. El próximo duelo se tendrá que resolver en el campo.