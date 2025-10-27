Muere José Manuel Ochotorena, ex portero del Valencia y del Real Madrid
La leyenda valencianista era actual preparador de guardametas del club, cargo que ejerció también la selección española campeona de la Eurocopa de 2008 y del Mundial de 2010.
José Manuel Ochotorena, ex portero del Valencia y el Real Madrid, además de actual preparador de porteros del club de Mestalla, como en su momento lo fue también de la selección española, ha fallecido, según confirmó la entidad valencianista.
El Valencia lamentó "profundamente" la muerte del que dijo que es "leyenda" del club", con el que ganó el Trofeo Zamora y "referente del fútbol español". El club destacó la "huella imborrable" que ha dejado como "formador de porteros" y destacó que su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.
