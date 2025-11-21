Movistar seguirá teniendo los derechos para emitir la Champions League en España hasta 2031

UC3, la empresa conjunta entre la UEFA y los clubes de fútbol europeos (EFC), ha anunciado oficialmente este viernes la concesión de los derechos televisivos de las competiciones continentales de clubes masculinos en los cinco principales mercados.

En España, Telefónica se ha adjudicado en exclusiva los derechos audiovisuales para emitir los partidos de la Liga de Campeones, la Liga Europa y otras competiciones europeas hasta la temporada 2030-2031 por 1.461 millones de euros, según informó la operadora mediante un comunicado.

La adjudicación incluye también la Liga de Campeones Juvenil, la Liga Conferencia y la Supercopa de Europa. Además, el acuerdo está sujeto a la negociación y firma del contrato con la UEFA que se espera que se concrete en los próximos días, según informó la compañía en el citado comunicado.

El precio total de la adjudicación asciende a 1.464 millones de euros, distribuidos en 366 millones de euros por temporada durante las cuatro campañas del nuevo ciclo (2027-2028 a 2030-2031). La compañía destacó que la compra directa de este contenido 'premium' le permitirá seguir diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo. Televisión Española también transmitirá las finales de la Liga de Campeones hasta 2031.

Relación de las concesiones en los 5 principales mercados:

- Francia: Canal+ (todos los derechos de las competiciones europeas) y TF1 (final Liga Campeones)

- Alemania: Paramount+ (Primera elección de los martes de la Liga de Campeones y todos los partidos y resúmenes restantes de la UCL, incluida la final de la UCL); Prime Video (paquete de primera elección de la UCL del miércoles), ZDF (resúmenes de la UCL del miércoles en régimen de coexclusividad) y DAZN (todos los derechos de la Liga Europa y Liga Conferencia)

- Italia: Prime Video (paquete de primera elección de la UCL los miércoles), Sky (todos los partidos y momentos destacados restantes de la UCL, derechos de la UEL/UECL)

- España: Telefónica (todos los derechos de la UMCC) y RTVE (derechos coexclusivos de la final de la UCL)

- Reino Unido: Paramount+ (paquete de primera elección de la UCL los miércoles y todos los partidos restantes de la UCL y resúmenes, incluida la final de la UCL); Prime Video (paquete de primera elección de la UCL los martes); BBC (resúmenes de la UCL los miércoles en régimen de coexclusividad) y Sky (todos los derechos de la UEL y la UECL).