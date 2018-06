Tres mosqueteros y una apuesta, por un mismo reto

El Algeciras CF presentó ayer de manera oficial a cuatro de los seis fichajes anunciados por la entidad para la temporada 2018/19. El club dio la bienvenida a tres mosqueteros llamados a ser importantes en el equipo de Javier Viso, como Antonio Sánchez, Melo y Javi Zafra, y a una joven apuesta con acento algecireño, Aarón Acejo, quien avisó que viene a por todas al Nuevo Mirador.

Ricardo Alfonso Álvarez, el presidente algecirista, recibió a los cuatro protagonistas como "la nueva fuerza de este nuevo proyecto" que renueva las ilusiones. "La afición espera mucho de vosotros, vamos a exigiros el máximo compromiso y agradeceros que queráis compartir este año con nosotros con la máxima ilusión", subrayó el mandatario.

Miguel Ángel García, el directivo responsable de la parcela deportiva, tomó la palabra para presentar a "cuatro futbolistas que reúnen los condicionantes que buscábamos para esta aventura", remarcó.

"Melo destaca por su técnica depurada, Mané habla maravillas de él", apuntó García. "Antonio Sánchez es un nombre que Mané no paraba de repetir, aquí lo tenemos y espero que todos nos alegremos", continuó. "Zafra era una necesidad para la banda derecha, es la apuesta, Mané le conoce y sabe que tiene recorrido", describió. "Aarón tiene 20 años y es un perfil diferente. Ha estado tres temporadas en el juvenil del Málaga, entrenadores de allí no se explican cómo no llegó al primer equipo y me sorprendió la confianza que mostró por hacerse un sitio aquí", subrayó.

Rafael Melo Pizarro, centrocampista sevillano de 27 años, aseguró que llega seducido por el ambiente y la afición del Nuevo Mirador. "Vengo con mucha ilusión a aportar granito de arena y trabajar día a día", afirmó. "Las veces que he venido aquí lo que más me ha llamado la atención es la afición, aprieta bastante y eso en Tercera marca la diferencia".

Melo asume que "el Algeciras es un histórico" y debe tener "la ambición de jugar el playoff de ascenso". "A mí personalmente me ilusiona un reto así, por eso vengo con muchas ganas de fútbol y de estar lo más arriba posible, pero todo esto tenemos que demostrarlo luego en el verde", advirtió.

Javi Zafra, roteño de 25 años, entiende que se embarca en "un proyecto para pelear por el playoff". Nada más haber caído eliminado con el Ceuta en la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda B, el interior diestro destacó que recala "con muchas ganas de hacer algo bonito, el club ha hecho un esfuerzo grande y eso es algo que valoré mucho a la hora de tomar la decisión", admitió.

"Mi meta personal es ir poco a poco, pero todos saben que el Algeciras va a hacer un buen proyecto para pelear por el playoff", reveló Zafra, con pasado en el Arcos, el San Fernando, el Cádiz, el Sanluqueño y otros clubes de la provincia.

"Me llamó Mané y me mostró sinceridad, me llegó el proyecto y no lo pensé dos veces", reconoció Zafra, que tras su experiencia en Ceuta tiene claro que "si el equipo es bueno va a estar arriba al final".

Aarón Acejo, algecireño de solo 20 años, es un mediocentro prometedor forjado en la cantera del Málaga, aunque el futbolista se ofreció a jugar también como mediapunta y central. "Vengo con muchas ganas de conseguir de una vez por todas ese ascenso", intervino. "Vengo a ser importante con sacrificio y trabajo, pienso que puedo aportar bastante en este Algeciras", aseguró con desparpajo.

"El hecho de que tenga 20 años no dice que no tenga experiencia. Siempre destaqué en mis anteriores equipos con trabajo y creo que puedo hacerlo igual o mejor, no me impone jugar en Tercera", explicó Aarón, que considera que su carrera en el Málaga se truncó "por un cúmulo de situaciones" de las que prefiere no acordarse.

El algecireño valoró la pasada temporada en el San Roque de Guti "porque me sirvió para coger experiencia y para estar ahora aquí".

Antonio Sánchez, delantero sevillano de 27 años, refrendó las palabras que ya ofreció en la entrevista concedida a este periódico. "Soy un jugador de área, con gol y mucho trabajo, ser solidario es lo principal para estar a gusto dentro del campo", señaló el ex del Arcos.

"El Algeciras siempre me ha parecido un club bonito, histórico, no debería estar en Tercera, es un proyecto atractivo en una liga complicada", argumentó el ariete, que asume que "el Algeciras por afición ya tiene una presión, así que los objetivos vamos a marcarlos poco a poco, partido a partido", sentenció.

"Venimos para hacer cosas importantes", coincidieron los cuatro en la sala de prensa del Nuevo Mirador.